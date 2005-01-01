Аэропорты Москвы задержали и отменили 30 рейсов

Столичные аэрогавани вынуждены ограничивать движение самолетов из-за ветра, метели и обледенения.

По данным на 8.00 по Москве, во Внуково задержаны семь рейсов, четыре пришлось отменить, в Домодедово – шесть рейсов задержаны, восемь отменены, в Шереметьево четыре рейса задержаны, сообщает РИА «Новости».

За минувшую ночь в городе выпало 2 миллиметра осадков, и еще столько же может выпасть.

По этой причине московская ГИБДД рекомендует отказаться от поездок на личных автомобилях. Пешеходам из-за плохой видимости советуют носить на одежде светоотражающие элементы. Тем же, кто рискнул выехать, рекомендуется держать дистанцию, не тормозить резко, проверить перед выездом работу тормозной системы, уровень незамерзающей жидкости и работу световых приборов.

Ранее сообщалось об объявлении в столице «желтого» уровня метеорологической опасности.