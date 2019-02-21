Москвичей ожидают облачная и снежная погода, метель, гололедица, сообщают синоптики.

Днем в городе температура составит от минус 2 до 0 градусов. Синоптики предупреждают о сильном снеге местами и метели, а также ветре и обледенении, в связи с этим 21 февраля в Москве объявлен желтый уровень опасности.

В ночь на пятницу столицу ожидает похолодание, температура может опуститься до 12 градусов мороза, передает ТАСС.

Ветер днем западный, 6–11 м/с, местами порывы 13–18 м/ с. Атмосферное давление составит около 735 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах от минус 5 до 0 градусов. В ночь на пятницу температура может опуститься до минус 15 градусов.