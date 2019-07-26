Эксперт: Некоторые оппозиционеры изначально не стремились собрать подписи на выборы в Мосгордуму

«Люди изначально не рассчитывали, что соберут честные подписи. Они закладывались на то, что какая-то часть будет собрана, а большая часть фальсифицирована», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Так он прокомментировал заявление Навального о том, что на сбор подписей в Москве каждому кандидату нужно не менее 1 млн рублей. По данным МГИК, у «независимых кандидатов» эти траты значительно меньше.

«Миллион рублей – это 200 рублей за подпись. Если, например, Иван Жданов говорит, что на подписи потратил 200 тысяч рублей, значит, он реально собрал тысячу подписей. Отсюда следует, что остальные подписи были нарисованы. Потому что нарисованные подписи, как говорят, стоят 10-20 рублей за штуку», – отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Блогер Алексей Навальный в интервью «Эху» утверждал, что на сбор подписей в Москве каждому кандидату нужно потратить минимум 1 миллион рублей. При этом, по данным Мосгоризбиркома (МГИК), у кандидатов, которые позиционируют себя как независимые, эти траты значительно меньше. Так, у упомянутого Ивана Жданова затраты оказались даже меньше 200 тыс. рублей – около 196 тыс. рублей. Геннадий Гудков затратил на сбор подписей чуть более 593 тыс. рублей, Илья Яшин – также половину суммы, озвученной Навальным, менее 552 тыс. рублей.

«Если мы видим, что отчеты о расходах на сборы подписей минимальны, то, безусловно, возникают вопросы к качеству сбора этих подписей», – констатировал Павел Данилин.

Навальный собирал деньги на выборы президента, в которых он не участвовал, напомнил собеседник. Куда эти деньги делись, никто не знает. «Может быть, и в случае с выборами в Мосгордуму, целью было, чтобы деньги растворились в направлении известном только тому, кто к ним имел касательство. В данном случае сам Жданов», – отметил политолог.

«Люди изначально не рассчитывали, что они соберут честные подписи. Они закладывались на то, что какая-то часть будет собрана, а большая часть – фальсифицирована... «Мертвые души», нарисованные и так далее. Все это не очень хорошо с их стороны. Я полагаю, скандал и конфликт планировались изначально», – сказал Данилин. Но, отметим, высказывание Навального невольно вскрыло «хитрую схему».

Судя по тому, что происходит сейчас, цели собрать честные подписи даже и не стояло, отметил директор Центра политического анализа. «Была цель попробовать систему на прочность. Прогнется она или нет. Если прогнется – хорошо. Нет, значит, погромыхает в западных СМИ».

«Вот сейчас, например, посольство ФРГ заявляет, что Москве стоит допустить к участию в выборах представителей системной оппозиции. Где посольство ФРГ? Какое им дело до наших выборов? Не является ли это вмешательством в наши выборы? Однако вот говорят», – заключил Данилин.

Ранее в Главном следственном управлении СК по Москве сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 141 УК РФ по результатам проведенной проверки после несанкционированного митинга возле Мосгоризбиркома. По данным следствия, действия участников акции были сопряжены с «угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий». Допросить по данному делу в качестве свидетеля должны были и Соболь.

Кроме того, в Telegram опубликовали подборку угроз в адрес Центризбиркома и Мосгоризбиркома, а также их руководителей и сотрудников, предложения переходить к радикальным действиям и насилию в СМИ и социальных сетях. Обыски в рамках уголовного дела уже прошли по семи адресам в Москве.

Напомним, правительство Москвы согласовало запланированные на 20 и 21 июля два митинга на проспекте Сахарова, посвященные предстоящим выборам в Мосгордуму. Несмотря на это, в середине июля оппозиция устроила несанкционированную публичную акцию. Полицейские задержали более 25 человек после того, как протестующие попытались устроить сидячую акцию и расставили палатки.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, из них 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации 57 кандидатам, из них от партий 18 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: от КПРФ – 44 кандидата, от ЛДПР – 45 кандидатов и от партии «Справедливая Россия» – 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий «Яблоко», «Коммунисты России», «Родина», «Зеленые» и Партии роста.