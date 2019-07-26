Футболисту Тарасову запретили выезд за границу

Экс-полузащитник сборной России по футболу Дмитрий Тарасов в проиграл в суде по делу об уплате алиментов своей бывшей жене, сообщил адвокат Сергей Жорин.

«Дмитрий Тарасов проиграл нам очередной суд по алиментам. Итог: арестован новый автомобиль Дмитрия, арестованы все счета, закрыт выезд за пределы РФ. К основному долгу и неустойке прибавились 500 000 рублей исполнительского сбора. Что дальше?» – написал Жорин в Twitter.

Со своей первой женой Тарасов разошелся в 2011 году после двух лет брака, когда в семье воспитывалась дочь Ангелина. Суд обязал выплачивать Тарасова алименты. Однако за шесть лет футболист накопил задолженность в размере 15 млн рублей. ФК «Локомотив» обещал погасить долг из зарплаты своего полузащитника. В ноябре 2018 года приставы наложили обеспечительный арест на два «дорогостоящих автомобиля» Тарасова в рамках исполнительного производства о взыскании долга по алиментам.

Тарасов развелся с Оксаной из-за романа с Ольгой Бузовой, которая стала второй женой. Их союз распался в начале 2016 года. А в январе 2018 года Тарасов женился в третий раз. Его избранницей стала модель Анастасия Костенко, в середине июля у пары появился ребенок.

Напомним, в январе Черемушкинский суд отказал игроку футбольного клуба «Локомотив» Дмитрию Тарасову в уменьшении размера выплат по алиментам в четыре раза, сохранив сумму в размере 480 тыс. рублей.