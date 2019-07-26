На Западе рассказали о вдохновляющем примере России по избавлению от долларовой удавки

Готовность России использовать платежный механизм INSTEX, созданный Евросоюзом для транзакций с Ираном в обход санкций, вдохновляет другие страны на то, чтобы вырываться из «долларовой удавки» Вашингтона, пишет австрийский журнал Contra Magazin.

Contra Magazin приводит заявления замглавы МИД России Сергея Рябкова, подчеркнувшего, что Москва стремится защитить себя от политических злоупотреблений, осуществляемых с помощью американского доллара и американской банковской системы.

Издание напоминает, что Вашингтон ввел против Венесуэлы санкции, ограничив стране доступ к мировому нефтяному рынку. Кроме того, через различные международные институты и своих союзников в Латинской Америке США конфисковали часть активов Каракаса, передает ИноТВ.

Автор статьи призвал не забывать и о принадлежащих Венесуэле 1,2 млрд долларов, присвоенных Лондоном.

Рябков, продолжает издание, подчеркнул, что «бесстыдное присваивание» чужой собственности – всего лишь «один из примеров более широкой политики произвольного провоцирования кризисов, с тем чтобы добиться смены правительств, замены законно избранных политиков на американских протеже».

По оценке австрийского издания, INSTEX вполне может подорвать статус американской валюты как мировой резервной.

«Особенно если этот инструмент будет использовать Россия, подавая тем самым пример и другим странам и призывая их также вырваться из «долларовой удавки», – заключает издание.

Напомним, платежный механизм INSTEX был зарегистрирован в январе 2019 года, решение о его создании для взаимодействия с Ираном в обход санкций США было принято после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки. В Кремле заявляли, что создание Евросоюзом платежного механизма для транзакций с Ираном является важным проектом, и Россия следит за его развитием.

Напомним, как стало известно ранее, «Газпром нефть» начала первые поставки нефтепродуктов за рубли. Кроме того, на расчеты в рублях с Россией захотела перейти Венесуэла.

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