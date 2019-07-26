Соратница Порошенко предложила проверить на ней качество бронежилетов

Виктория Сюмар, прошедшая в Верховную раду от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность», в ответ на обвинения ветерана полка «Азов» Никиты Макеева предложила проверить на ней качество украинских бронежилетов.

Сюмар написала в Facebook, что на Украине с 2014 года начали делать бронежилеты, «потому что удалось удержать Мариуполь, а это город, где делают броню». Она отметила, что у нее есть один бронежилет, который ей подарили.

Соратница Порошенко предложила «подонкам с еще недавно российским гражданством» пострелять в нее на полигоне, так как она уверена в качестве бронежилета.

«Надеюсь, не слабо? Вперед», – обратилась она к противникам экс-президента.

«Ваша Родина Россия начала войну против моей страны. Не наоборот. И не вам судить о том, кто из украинцев и как готов защищать свою землю», – добавила она.

Ранее Макеев объяснил, почему напал на машину Порошенко. Он заявил, что протестировал бронежилет, который носят украинские военнослужащие, и его оказалось легко прострелить.

Макеев собирался передать бронежилет Порошенко, чтобы политик самостоятельно проверил надежность жилета, надев на себя или своего сына.

Напомним, в четверг после допроса Петра Порошенко в государственном бюро расследований несколько человек окружили автомобиль политика и помяли машину.