Госдеп заявил о сокращении российского «вмешательства» в выборы

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон сократил возможность России «влиять на выборы» и старается недопустить вмешательства со стороны КНДР, Китая и Ирана.

По словам Помпео, Россия якобы планировала вмешаться в промежуточные выборы 2018 года, но с этим удалось справиться.

«У нас, безусловно, были безопасные и надежные выборы, и мы снизили способность россиян оказывать влияние на эти выборы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News слова Помпео.

По его словам, американские власти сейчас «сосредоточены не только на предотвращении вмешательства со стороны России, но и со стороны Ирана, Северной Кореи, Китая».

Помпео подтвердил также, что США по-прежнему планируют выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности 2 августа.

Помпео вновь заявил, что США сожалеют, что Россия, по его мнению, решила нарушить ДРСМД.

Напомним, в докладе комитета по разведке Сената США утверждается, что Москва якобы вмешивалась в американскую инфраструктуру выборов в 2014–2017 годах.

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