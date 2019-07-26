КНДР обещала накормить экипаж задержанного российского сейнера

Северная Корея готова предоставить провизию для моряков с задержанного российского судна «Сянхайлинь-8», сообщил замдиректора судовладельца Сергей Седлер.

Седлер сообщил, что в случае оформления заявки со стороны российских дипломатов «корейцы согласны привезти на судно провизию».

Он сказал, что в случае нехватки продуктов на судне «заявку оформят», передает РИА «Новости».

При этом связаться с моряками не удается, сообщил Седлер.

Напомним, российский сейнер «Сянхайлинь-8» с командой из 17 человек и уловом краба в ночь на 17 июля был задержан пограничниками КНДР в 53 морских милях от берегов Северной Кореи.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД