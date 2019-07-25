В центре Сочи обвалился участок главной прибрежной трассы

В центре Сочи обвалился участок асфальтированной дороги, сообщает МЧС по Краснодарскому краю.

«В оперативную дежурную смену... поступило сообщение что в 17.30 произошло обрушение части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 (Джубга-Сочи). Движение осуществляется по одной полосе, регулируют экипажи ГИБДД», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в четверг в городе прошел сильный ливень, были подтоплены несколько трасс и три подземных перехода, дорожники продолжают ликвидацию последствий стихии.

В соцсетях опубликовали видео, на котором запечатлен провал в асфальте.