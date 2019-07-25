В Норвегии пожаловались на нашествие «русских лососей»

Норвежские рыбаки и ученые пожаловались на нашествие «русских лососей», угрожающих местным видам рыб, и призвали убивать их.

Издание Dagbladet напомнило, что СССР в середине прошлого века развел горбушу в реках Кольского полуострова в надежде на то, что она будет ресурсом, но со временем рыбы стало слишком много, передает РИА «Новости».

«Они наводнили здешние реки. Сегодня утром я поймал примерно 20 «русских лососей», – пожаловался один из местных жителей Эйстейн Хансен.

Издание отмечает, что Ассоциации охотников и рыболовов Сер-Варангера установила ловушку на лосося неподалеку от норвежско-российской границы.

«Природоохранные органы страны должны заняться этим на национальном уровне и составить общий план по борьбе с этим явлением», – отметил глава организации Рольф Колльстрем.

Он также напомнил об историческом рекорде нашествия в 2017 году, уточнив, что сейчас ассоциация «напряженно следит» за развитием событий.

Ситуацией с рыбой обеспокоилось и научное сообщество. Так, профессор Университета Тромсе Эва Турстад уверена, что «русские лососи» могут вытеснить местные виды и стать проблемой.

Это связано с тем, что жизненный цикл горбуши длится два года, и все особи погибают после нереста. По мнению ученого, избыток гниющей рыбы в реках может привести к негативным последствия для окружающей среды.

«Убивайте их», – призвала Турстад.

Ранее премьер-министр Норвегии заявила, что рыболовецкие компании Норвегии пострадали из-за потери российского рынка в связи с санкциями.