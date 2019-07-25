За хищения при установлении границ арктического шельфа приговорены два капитана

Окружной военный суд вынес приговор четверым обвиняемым в хищении более 69 млн рублей, выделенных на установление внешних границ континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане, сообщила объединенная пресс-службы судов Петербурга.

По данным следствия, начальник Управления навигации и океанографии Минобороны РФ капитан 1 ранга Сергей Травин, начальник океанографического отдела управления капитан 1 ранга Леонид Шальнов, замначальника производства ФКУ «208 Центральное картографическое производство ВМФ» Алексей Глазко и гендиректор ООО «Управляющая компания Проминвест» Борис Савельев, обманув представителей Минобороны, украли выделенные на установление внешних границ континентального шельфа России в Арктике 69 млн 172 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

Суд признал Травина, Шальнова, Глазко и Савельева виновными в мошенничеств в особо крупном размере.



«Суд назначил наказание: Травину – в виде лишения свободы сроком на семь лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. рублей; Савельеву – в виде лишения свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии общего режима со штрафом в 400 тысяч рублей; Шальнову и Глазко – четыре на два года условно», – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в 2018 году ученые нашли веские аргументы в пользу принадлежности арктического шельфа России.

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