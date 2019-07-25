В семье Бориса Джонсона нашлась «Иванка Ланнистер»

Британский премьер Борис Джонсон назначил своего брата Джо Джонсона на должность в кабмине, что вызвало насмешки пользователей Twitter.

Джо Джонсон назначен замминистра Великобритании по делам бизнеса, энергетики и индустриальной стратегии. В прошлом он занимал пост замминистра транспорта, передает РИА «Новости».

Джо Джонсон – младший брат нового руководителя британского правительства.