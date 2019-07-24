Володин поддержал право россиян под санкциями переводить споры в российские суды

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин выступил в поддержку проекта закона о праве россиян под санкциями переводить споры из иностранных в российские суды.

«Мы поддерживаем этот законопроект. Думаю, что все наши коллеги поддержат его. Это правильная мера: мы должны защищать свою страну, ее экономику, ее бизнесменов, которые неправомерно оказались под санкциями», – сказал Володин, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что санкции недопустимыми и заявил, что США и ряд других стран под видом ограничительных мер продвигают свою экономику и «свою повестку».

«Мы должны делать все, чтобы от этого не страдала наша экономика, наши граждане. Законопроект в первую очередь направлен на защиту наших предпринимателей, руководителей предприятий, владельцев бизнеса, чтобы они не страдали от недружественных действий других государств», – добавил спикер Госдумы.

Госдума в среду намерена рассмотреть в первом чтении законопроект, который предлагает предоставить находящимся под санкциями россиянам право переводить споры из иностранных судов в российские. Для защиты их прав на полноценное судебное разбирательство законопроектом предусматривается, что иск к ним предъявляется в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту их нахождения в России либо по месту нахождения на территории России их имущества.