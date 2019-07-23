Россельхознадзор решил отменить ограничения на ввоз яблок из Белоруссии

Россельхознадзор собрался отменить ограничения на ввоз белорусских яблок в Россию с 24 июля под гарантии, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 24 июля 2019 года отменяет введенные ранее ограничения на ввоз яблок белорусского происхождения под гарантии ГУ «Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений» республики», – говорится в сообщении Россельхознадзора.

Отмечается, что такое решение приняли после рабочего визита специалистов ведомства с 15 по 20 июля в Белоруссию «с целью оценки производственных мощностей на предприятиях по выращиванию яблок».

«Вместе с тем Россельхознадзор планирует повторно обратиться к министру Евразийской экономической комиссии Виктору Назаренко с предложением внести изменения в законодательные акты ЕЭК, которые позволят выработать механизм прослеживаемости подкарантинной продукции, перемещаемой между странами-членами ЕАЭС», – добавили в пресс-службе.

Напомним, после запрета на ввоз в Россию белорусских яблок и груш, Россельхознадзор раскрыл схему незаконного ввоза продукции на российскую территорию.