Россельхознадзор раскрыл новую схему незаконного ввоза яблок из Белоруссии

Россельхознадзор обнаружил новую незаконную схему ввоза яблок из Белоруссии в Россию: фрукты попадали в страну в обезличенных черных коробках без фитосанитарных сертификатов, которые заваливались мешками с картофелем.

Во Псковской области во время проведения контрольно-надзорных мероприятий на фитосанитарном контрольном посту «Долосцы» Россельхознадзор выявил новую незаконную схему ввоза яблок неизвестного происхождения, передает ТАСС.

«При досмотре автотранспортного средства сотрудниками управления было выявлено, что вместе с картофелем продовольственным в количестве 5 т урожая 2018 года, произведенного в Республике Беларусь, Гродненской области, Кореличского района, находится запрещенная к ввозу в Российскую Федерацию продукция, а именно яблоки свежие в количестве 4 т», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что яблоки ввозили в черных коробках без сертификатов, однако сверху они были завалены мешками с картофелем, на которых имелся фитосанитарный сертификат, выданный главной государственной инспекцией по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии.

В Россельхознадзоре уверены, что это свидетельствует об отсутствии необходимого контроля со стороны фитосанитарной службы Белоруссии за сертификацией продукции, которая производится на белорусских предприятиях.

Ранее Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс России из-за серых схем поставок белорусской животноводческой продукции.

Напомним, Россия запретила поставки яблок и груш из Белоруссии в связи с реэкспортом продукции из стран, в отношении которых введено ответное продовольственное эмбарго. Позже Белоруссия сообщила, что готова принять специалистов из Россельхознадзора с целью проверки производителей яблок и груш и подтверждения складских остатков по предприятиям.

11 апреля белорусский президент назвал закрытие российского рынка для некоторых товаров санкциями со стороны России, а также заявил, что Минск обязан отреагировать и принять соответствующие меры. Также Белоруссия пригрозила перекрытием нефтепроводов, по которым идет транзит, «на ремонт».