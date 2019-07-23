В РСТ предупредили об обратной стороне ужесточения правил в сфере отдыха детей

Новые запреты в сфере детского отдыха после ЧП под Хабаровском ни к чему не приведут и лишь ущемят права детей на загородный досуг, считает руководитель регионального совета Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева.

«Трагедия в детском палаточном городке обязательно повлияет на ситуацию с детским отдыхом и вызовет очередную волну ужесточения требований к организации детского отдыха. Правда, ужесточать уже нечего. Подобные меры вызывают обратную реакцию, официально открыть детский лагерь сейчас практически невозможно, поэтому организаторы ищут любые обходные пути, чтобы дать возможность детям хоть как-то отдохнуть», – рассказала Санаева.

По ее словам, в России нет каких-то официальных нормативов или запретов по организации детского отдыха, однако есть неофициальное требование – не открывать лагеря под любым предлогом, передает РИА «Новости».

«Чиновники считают, что лучше ничего не делать, тогда ничего и не произойдет, а если уж произошло, то все было сделано без одобрения и всю вину можно переложить на организаторов отдыха», – пояснила руководитель регионального совета РСТ.

Она подчеркнула, что обычно организаторы являются людьми, которые фанатично преданы своей профессии, однако у них нет почти никаких возможностей для обеспечения детского отдыха.

«Если что-то происходит с детьми на отдыхе, то сразу поднимается волна негодования и запретов. Любое происшествие с детьми – это огромная трагедия, но такое бывает чрезвычайно редко. Нужно разбираться в каждом конкретном случае, привлекая экспертов, создавая правовую базу. Но нельзя все закрывать и запрещать, ущемляя юных россиян в праве на отдых вне города», – сказала Санаева.

«Детей, которые остались дома без присмотра и не уехали на отдых на каникулах, погибает в сотни и тысячи раз больше. В местах организованного отдыха любой несчастный случай – это ЧП. Двигаясь только путем ограничений и запретов, мы ничего не получим. Детские лагеря нужно не закрывать, а помогать им открываться», – добавила собеседница.

Ранее стало известно, что директор организации-владельца сгоревшего под Хабаровском палаточного лагеря задержан.

Напомним, во время организованного детского отдыха в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном муниципальном районе произошел пожар: сгорели 20 палаток из 26. Согласно последним данным, в пожаре погибли четыре ребенка. Директор лагеря был задержан.