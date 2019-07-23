Клименко: Закон об идентификации пользователей е-mail усложнит жизнь российским IT-компаниям

Вряд ли законопроект об обязательной идентификации пользователей электронной почты будет работать так, как задумано, он лишь вставит палки в колеса российским IT-компаниям, заявил газете ВЗГЛЯД бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко.

Во вторник группа сенаторов во главе с Андреем Клишасом внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий обязательную идентификацию пользователей электронной почтой в России. Согласно пояснительной записке, почтовым сервисам нужно будет договориться с мобильными операторами, чтобы привязывать к e-mail человека его номер телефона.

В январе 2018 года в России вступил в силу аналогичный закон, предполагающий идентификацию по номеру телефона в мессенджерах. Клименко напомнил, что он, по сути, не работает, и при разработке таких законопроектов нужно сначала думать о том, как их исполнять.

«У нас уже есть закон об идентификации пользователей мессенджеров. Но мы с вами понимаем, что он на самом деле не работает, то же самое и с почтой», – отметил Клименко.

По мнению эксперта, все подобные законопроекты в России сталкиваются с одной проблемой – исполнять их приходится только отечественным компаниям, в то время как зарубежные новые нормы попросту игнорируют.

«Если бы в первом пункте стояла фраза, что мы вводим границы, все закрываем, и только после этого начинаем говорить об идентификации, тогда это работает. В очередной раз мы усложним жизнь нашим ресурсам и совершенно не договоримся с зарубежными», – считает Клименко.

Ранее в Mail.ru ВЗГЛЯДу заявили, что сервисам придется понести дополнительные издержки, если закон примут. По словам Клименко, с технической точки зрения никаких сложностей в идентификации нет – все почтовые сервисы так или иначе борются со спамом, а это возможно только после идентификации пользователя.

«Есть и двойная авторизация, и подтверждение личности по смс. У всех это реализовано. Можно принудительно заставить «Яндекс» авторизовываться через госуслуги, но мы не сможем этот фокус провернуть с Google или Hotmail», – сказал Клименко.