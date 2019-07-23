Посвященная хип-хоп культуре смена завершилась на Тавриде

На форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» завершилась десятая смена, посвященная хип-хоп культуре.

С 17 по 23 июля участники форума – более 400 музыкантов, sound-продюсеров, поэтов, хореографов, битмейкеров, авторов и исполнителей собственных произведений из 85 регионов – работали в профессиональных тематических школах от партнеров смены.

Среди которых, например, школа современной хореографии Аллы Духовой «Тодес», школа артиста от лейбла Black Star, школа джаза от Сергея Жилина, школа поэтов издательства «Эксмо-Аст», и школа Self-Made продюсирование от Вани Nanik, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Основной задачей для нас было поделиться практическими знаниями и технологией, с помощью которой будущие артисты, продюсеры и битмейкры могут, избегая серьезных ошибок, доносить свой продукт до потребителя. Важно было показать, что наша компания обладает необходимой экспертизой и открыта для тех, кто хочет расти вместе с нами», – рассказали представители лейбла «Black Star».

В течение смены школы проводили мастер-классы и лекции от экспертов, чтобы в итоге участники смогли создать совместный концерт.

Кроме того, во время смены прошли кастинги Всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. Напрмер, таких как «Rap Koktebel», «И не только балалайка», международный фестиваль-конкурс национальной патриотической песни имени И.Д. Кобзона «Красная гвоздика» и Национальная премия для молодых авторов, пишущих на русском языке, «Русские рифмы», «Русское слово».

Также были подведены итоги грантового конкурса, на который было подано 68 заявок. Победителями стали 23 человека, на их проекты было выделено 6 млн рублей.

«Я очень рад, что смог выиграть грант, и одновременно чувствую большую ответственность за проект. Это очень волнительно, но я надеюсь, что с поддержкой форума все пройдет отлично. У меня есть команда, четкий план и необходимые ресурсы. Теперь нужно запустить весь механизм в действие и работать в этом направлении», – рассказал один из победителей Андрей Федькин из Карелии.

Ранее сообщалось, что участники форума устроили творческий на центральной набережной Судака.