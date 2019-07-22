Участники «Тавриды» устроили концерт на набережной в Судаке

Участники смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» организовали творческий вечер на центральной набережной Судака.

21 июля состоялся «Вечер с Тавридой» на набережной Судака. В творческом мероприятии приняли участие 40 артистов из разных регионов страны, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Мне понравились выступления ребят, они очень хорошо поют и танцуют, настоящие таланты! Ваш концерт оживил атмосферу. Надеюсь, подобные встречи продолжатся», – рассказал местный житель Олег Петров.

Посетить мероприятие смогли и туристы, приехавшие на отдых в Судак. «Такие выступления очень душевные и поднимают настроение. Как хорошо гулять по набережной под живую музыку. Отдельное спасибо организаторам», – рассказала Юлия Фогелева из Ростовской области.

Участник концерта Евгений Трофимов из Ямало-Ненецкого АО после концерта отметил «живую отдачу и неподдельный интерес» зрителей.

Напомним, на форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», который проводится в Крыму с 2015 года, подходит к завершению десятая смена, посвященная современной хип-хоп-культуре.

Ранее сообщалось, что на форуме выступил Игорь Крутой.