Госдеп призвал КНДР возобновить консультации

Вашингтон рассчитывает, что консультации на рабочем уровне между США и КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова буду возобновлены примерно через две недели, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

«Мы надеемся, что дискуссии на рабочем уровне начнутся через пару недель», – приводит ТАСС слова госсекретаря США.

«Северокорейцы должны выполнить обещание, которое дал председатель [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ын]. Он обещал осуществить денуклеаризацию своей страны», – заявил Помпео в интервью американскому радиоведущему Баку Секстону.

Ранее стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын проинспектировал новую подводную лодку ВМС КНДР. Ранее американские и южнокорейские СМИ сообщали, что в КНДР строится крупная субмарина, способная нести баллистические ракеты.

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