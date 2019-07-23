Госдеп призвал КНДР возобновить консультации

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23 июля, вторник  |  Последнее обновление — 09:20  |  vz.ru
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Россия не готова к наплыву китайцев

Китайские туристы - самые желанные для экономики страныФото: Александр Кулебякин/Интерпресс/ТАСС
К китайским туристам сложилось непростое отношение — они ходят толпами, шумят. На Байкале жалуются на горы мусора от них, а в Кремле застали китайца, справляющего нужду. Есть мнение, что наш бюджет не получает от китайских туристов ни копейки — за все уплачено в Китае, а покупки здесь они совершают через свою платежную систему. Что делать России с этим миллионом туристов в год? Подробности...
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«Голодающая» Соболь разогревает Навального

Судя по ее бурной митинговой активности, под «голодовкой» Соболь скрывается заурядная диетаФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Большинство кандидатов на выборах в Мосгордуму успешно прошли регистрацию, есть среди них и коммунисты, и «яблочники», и даже сторонники Навального. А радикальное меньшинство – те, кто не собрал нужных подписей в свою поддержку, организуют митинги протеста. Есть ли у них шансы добиться от избиркома регистрации через давление «улицы»? Подробности...
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Современная жизнь резко меняет традиции чеченского общества

Чеченский танец строго регламентирован, и горе тому, кто посмеет внести в него измененияФото: Елена Афонина/ТАСС
Исполняемые в Чечне песни должны строго соответствовать местной культурной традиции – и напоминание об этом от одного из чеченских чиновников вызвало на днях изрядный скандал. Однако какова она, эта традиция? Чем чеченский народ принципиально отличается от других? И можно ли сказать, что под влиянием современной жизни чеченцы стремительно меняются? Подробности...
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Украина устала от героев Майдана

Радикалу Олегу Ляшко не удастся поскандалить с трибуны новой РадыФото: Zuma/Global Look Press
Герои Майдана не попадают в новую Раду. Там не будет ни националистической «Свободы», ни партии Ляшко. Без депутатского удостоверения останутся Надежда Савченко и казак Гаврилюк. И даже журналист Мустафа Найем, с призыва которого и начался евромайдан, тоже теряет свое кресло. В чем же причина того, что люди, которые недавно представляли власть, внезапно оказались за бортом большой украинской политики? Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Русских на Западе любят из-за хакеров

Антон Крылов, журналист
Несмотря на то, что «Группа крови», исполненная «Металликой», – это стандартный ход группы в любой стране, всплеск интереса к России в англоязычном, то есть глобальном, культурном пространстве – это не подлежащий сомнению факт. Подробности...
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Genesis G80 наступает на пятки немцам

Дмитрий Шутов, дизайнер, автомобильный эксперт
Genesis достаточно молодой игрок на рынке премиальных автомобилей и вряд ли он перетянет на себя всех поклонников немецких брендов. Но люди, выбирающие между комфортом и разумной тратой денег – его целевая аудитория. Подробности...

У русского кино две беды – цензура и свобода

Алексей Алешковский, сценарист
На фоне советского кинематографа даже семидесятых годов кино свободной России оказалось жалкой пародией. Но при этом в области сериалов мы сделали невероятный шаг вперед. Более того, Россия сейчас – один из мировых сериальных лидеров. Подробности...
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      Индия запустила на Луну ракету с межпланетной станцией и луноходом

      Индия запустила к Луне орбитальную станцию «Чандраян-2» с луноходом на борту. Старт состоялся с космодрома на острове Шрихарикота. Прилуниться аппарат должен 7 сентября. С запуском ракеты она вошла в число стран – лидеров в освоении космоса. За стартом наблюдали тысячи зрителей
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      В Москве появится храм с прозрачной стеной

      В долине реки Сетунь на западе Москвы построят православный храм в современном стиле со стеклянной восточной стеной, к которой примыкает алтарь. Через нее прихожане смогут видеть пейзаж долины
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      Российские звезды показали свою старость

      Российские звезды присоединились к популярному тренду в соцсетях – сделать и опубликовать собственную фотографию в старости. Не упустили возможности посмотреть на себя в будущем Евгений Плющенко и Яна Рудковская, Ксения Собчак и Артем Дзюба
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        «Натуральный Фермерский Продукт»: Здоровая еда с любовью к России

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            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
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            Ford Focus навсегда уходит с российского рынка

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              Госдеп призвал КНДР возобновить консультации

                 23 июля 2019, 07:57
              Фото: imago stock&people/
              Global Look Press
              Текст: Антон Никитин

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              Вашингтон рассчитывает, что консультации на рабочем уровне между США и КНДР о денуклеаризации Корейского полуострова буду возобновлены примерно через две недели, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

              «Мы надеемся, что дискуссии на рабочем уровне начнутся через пару недель», – приводит ТАСС слова госсекретаря США.

              «Северокорейцы должны выполнить обещание, которое дал председатель [Госсовета КНДР] Ким [Чен Ын]. Он обещал осуществить денуклеаризацию своей страны», – заявил Помпео в интервью американскому радиоведущему Баку Секстону.

              Ранее стало известно, что северокорейский лидер Ким Чен Ын проинспектировал новую подводную лодку ВМС КНДР. Ранее американские и южнокорейские СМИ сообщали, что в КНДР строится крупная субмарина, способная нести баллистические ракеты.

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