Обвинившая художника Трушевского в изнасиловании журналистка рассказала о других жертвах

Московская журналистка Маргарита Бондарь сообщила о планах подать заявление об изнасиловании художником Ильей Трушевским. По ее словам, на принятие решения повлияло осознание, что жертвами насилия со стороны ее знакомого стали многие девушки.

О случившемся Бондарь рассказала на своей странице в Facebook. Из поста следует, что преступление произошло вечером 18 июля. По словам Бондарь, художник пришел к ней домой с просьбой отдохнуть перед поездкой в творческую усадьбу «Гуслица». При этом Трушевский знал, что она принимает препараты, от которых клонит в сон и которые по своему воздействию на организм напоминают алкоголь («Кветиапин» и «Феназепам»). Как написала Бондарь, знакомый, несколько раз услышав от нее отказы, надругался над ней, при этом он не предохранялся. Она добавила также, что он ушел только после того, как она сказала, что если бы не таблетки, то она сейчас «засадила бы ему нож в спину».

Сначала журналистка не хотела подавать заявление в отношении Трушевского – как она призналась, ей трудно было осознавать, что по «ее инициативе» человек попадет за решетку на несколько лет. Однако она изменила решение, когда узнала, что у художника были другие жертвы, пишет «Ридус».

«Мой общий с ним друг рассказал, что было еще много девушек. Я знаю их имена, но меня попросили не разглашать», – рассказала Бондарь.

Она уточнила, что ей лично написала одна из девушек. Сам художник, по словам журналистки, сейчас «сильно напуган».

Она посоветовала всем девушкам, оказавшимся в подобной ситуации, найти в себе силы сопротивляться насильникам.

В 2011 году Илья Трушевский уже был осужден на пять лет колонии общего режима «за попытку изнасилования», хотя знакомый художника Николай Никифоров в своем блоге рассказывал, что это было групповое изнасилование. По его словам, Трушевский и его друг вдвоем на квартире около двух часов насиловали девушку, которая кричала и сопротивлялась. Как утверждают пользователи Сети, в окружении Трушевского многие знают о том, что он не понимает слово «нет».