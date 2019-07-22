Суд вынес приговор помощнику начштаба воинской части за разглашение гостайны

Мосгорсуд приговорил помощника начальника штаба одной из российских воинских частей к условному сроку за разглашение гостайны.

«Признать виновным Алексея Кондратьева 1992 года рождения и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно... Признать Анну Алексееву виновной и назначить ей наказание в виде штрафа 100 тысяч рублей», – сказал судья, передает РИА «Новости».

Кондратьев из Сергиева Посада, будучи помощником начштаба части 51087, позвонил своей сокурснице – уроженке Воронежской области Анне Алексеевой – и попросил передать информацию, что закончилось уголовным делом.

Из-за грифа «совершенно секретно» дело слушалось в закрытом режиме, публично оглашалась только резолютивная часть. Оба подсудимых признали вину в полном объеме.