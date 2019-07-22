Приседавшего в одних трусах в магазине в Орле мужчину наказали

Мужчину, приседавшего в одних трусах в магазине в Орле, оштрафуют за мелкое хулиганство, сообщили в региональном главке МВД.

В Сети появилось видео, как молодой человек в одних трусах приседает в одном из орловских магазинов. Пользователи предположили, что раздеться его заставили охранники. Однако в полиции изложили свою версию случившегося.

«Гражданин, попавший на видео, нарушал общественный порядок на улице: нецензурно выражался, снял одежду. Очевидец сообщил об этом в полицию. В это время молодой человек забежал в близлежащий магазин. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции пресекли правонарушение. На гражданина был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство»», – передает РИА «Новости» сообщение управления МВД по Орловской области.

В полиции отметили, что охранники не имеют права проводить досмотр и заставлять граждан раздеться.

Напомним, в начале июля охранник магазина задушил заподозренного в краже покупателя в Подмосковье.