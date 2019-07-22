Тело женщины найдено на северо-востоке Москвы

СК по Москве сообщил о начале проверки по факту обнаружения тела молодой женщины на северо-востоке Москвы.

«21 июля 2019 года неподалеку от жилого дома, расположенного по улице Новодачная в городе Москве, обнаружено тело женщины 1987 года рождения, с выраженными гнилостными изменениями. По данному факту следственными органами Главного следственного управления СК Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка» – сказано в сообщении на сайте ведомства.

Там отмечается, что в данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что трехлетнего ребенка обнаружили в квартире с двумя мертвыми женщинами на севере Москвы.