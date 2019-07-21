В Грузии прояснили ситуацию с исчезновением подозреваемой в торговле детьми украинкой

Грузинские пограничники отказали во въезде на территорию республики 36-летней гражданке Украины Юлии Сусляк, которая подозревается в торговле детьми, сообщила сотрудница пресс-службы МВД Грузии.

«Гражданке Украины Юлии Сусляк, которая пыталась попасть на территорию Грузии из Азербайджана, при пересечении границы было отказано во въезде в страну согласно закону Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц, не имеющих гражданства», – сообщили ТАСС в ведомстве.

Уточняется, что у украинки не было достаточно средств и страховки путешественника. Кроме того, она предоставила неточные сведения о целях поездки в Грузию, сообщили в МВД республики.

19 июля Тбилисский суд выпустил Сусляк на свободу. В воскресенье утром ее адвокат Зураб Тодуа сообщил, что его подзащитная была задержана на территории Грузии, когда она из Баку возвращалась на поезде в Тбилиси. Он утверждал, что Сусляк похитили и увезли в неизвестном направлении.

Позднее украинка связалась со своим защитником и сообщила, что находится на территории Азербайджана. Она пожаловалась на то, что ее не впускают в Грузию.

Впервые Сусляк была задержана в Грузии в апреле. Она следовала с Украины в Грузию через Россию. При пересечении грузинской границы женщина заявила, что является матерью 10 детей, которых сопровождает. При этом полицейские обратили внимание на то, что четверо детей родились в 2017 году, а трое – годом позднее.

Полицейские заподозрили, что Сусляк приехала в Грузию для того, чтобы незаконно перевезти детей в Абхазию для продажи.

В июне экспертиза доказала, что Сусляк и ее муж действительно являются биологическими родителями детей, некоторые из которых рождены в результате искусственного оплодотворения. Тогда же генпрокуратура Грузии совместно с МВД приняла решение о передаче украинской стороне детей Сусляк.

Все это время Сусляк находилась в грузинской тюрьме. 19 июля Тбилисский суд закрыл уголовное делопроизводство в отношении Сусляк и выпустил ее на свободу. Сама Сусляк не раз заявляла, что уголовное дело в ее отношении было сфабрикованным.