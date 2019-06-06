Десять детей приехавшей в Грузию из России украинки вышлют на родину

Все десять детей задержанной в Грузии по подозрению в трефикинге гражданки Украины Юлии Сусляк, которая прибыла в Тбилиси из Москвы в апреле, возможно, уже в четверг будут возвращены на Украину, заявил ее адвокат Зураб Тодуа, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Дети, которые находятся в восточногрузинском городе Сагареджо под присмотром грузинских властей, встретились с бабушкой.

«Когда мы отвезем их на Украину, они будут с нами, а не под надзором государства», – сказала на брифинге свекровь Юлии Сусляк Эмма, сообщает Общественное ТВ Грузии – «Первый канал».

По делу детей Сусляк в Грузии прибыли также представители администрации президента Украины, врачи и соцработники. Они ведут переговоры с главной прокуратурой Грузии и минздравом, чтобы детей Сусляк опекали на Украине их родные.

Тодуа сообщил, что Юлию Сусляк суд отказался отпускать из заключения.

Юлию Сусляк задержали 25 апреля в Кутаиси, в одной из больниц, куда поступили с интоксикацией все десять детей.

Из России в Грузию Сусляк с детьми прибыла 8 апреля и, по данным грузинских правоохранительных органов, намеревалась попасть в Абхазию, которую Тбилиси называет «оккупированной территорией» после войны-2008. В Абхазии находится ее муж Юрий.

Подозрения по поводу трефикинга (торговле людьми) возникли из-за того, что, согласно документам, четверо детей рождены в 2017 году.

МВД сообщает, что в Россию Сусляк попала с Украины вместе с 11 детьми. В Тбилиси прибыла с десятью. Юрий Сусляк утверждает, что один девятимесячный ребенок скончался в России в результате несчастного случая.

МВД продолжает интенсивное следствие. Если вина будет доказана, то Сусляк грозит от 14 до 17 лет лишения свободы.