США заявили об опасности ненамеренного конфликта в районе Персидского залива

Иран может сделать неверные шаги в военной сфере, если будет недооценивать боеготовность США, заявил замглавы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд.

Как отметил Руд, Иран планирует сократить расходы на оборону на 28%, МВФ предсказывает падение иранской экономики на 7%, передает ТАСС.

США опасаются «просчетов со стороны иранцев», учитывая захват танкера под флагом Великобритании. По мнению Пентагона, «такие волны в узком водном проходе увеличивают возможность возникновения ненамеренного конфликта».

Руд сообщил, что новая концепция, разрабатываемая США, «предусматривает взаимодействие множества стран в обеспечении свободы судоходства и торговли в Ормузском проливе и Персидском заливе».

Вашингтон разрабатывает международную операцию по надзору за морскими путями на Ближнем Востоке, которая носит название «Страж».

США направили в регион дополнительные силы для сдерживания Ирана. По словам Руда, Тегеран должен понять, что американская сторона «находится в боеготовности и присутствует в регионе». Направленные туда силы готовы ответить «на вероятный просчет» Ирана.

По мнению США, такой «просчет» Тегеран может допустить «случайно» или из-за «неверной оценки решимости» американцев. Как заявил Руд, это «будет грубой ошибкой» Ирана.

Напомним, Иран задержал танкер Stena Impero, который шел под британски флагом.

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