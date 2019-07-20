Полторак разъяснил скандальный инцидент с Зеленским

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент с участием президента страны Владимира Зеленского, который произошел во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.

Полторак заявил, что видео, на котором видно, как Зеленский оттолкнул министра обороны Украины, было неверно истолковано. Его слова приводит журналист Юрий Бутусов.

«Степан Полторак сказал, что никакого инцидента не произошло», – написал он.

Полторак заявил, что Зеленский подошел к главе своего офиса Руслану Рябошапке и Кириллу Тимошенко и что-то хотел сказать им наедине, поэтому повернулся к министру и произнес: «Секундочку!»

«Сказано это было, по словам министра, корректно, без чего-то угрожающего. После нескольких слов встреча якобы пошла по плану», – добавил Бутусов.

Между тем украинские интернет-пользователи пытаются разобраться в послании, которое Зеленский недружелюбно адресовал Полтораку.