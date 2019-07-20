Украинцы остро отреагировали на скандальное поведение Зеленского

Поведение президента Украины Владимира Зеленского, который оттолкнул главу минобороны страны Степана Полторака, вызвало бурное обсуждение среди украинских пользователей интернета.

Часть пользователей осуждают поведение Зеленского, заявляя, что он не «научился культуре поведения», устраивает «скачки за электоратом». Некоторые сочли президента Украины «хамлом», передает РИА «Новости».

Однако нашлись и те, кто поведение украинского лидера одобрил. Даже высказывалось мнение, что Зеленский сделал слишком «мало», когда просто оттолкнул министра.

Напомним, при осмотре модулей для размещения военных в полевых условиях Зеленский не только не пожал руку министру обороны, но и оттолкнул Полторака.

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