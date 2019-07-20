Луценко заявил о «горячей версии» убийства Шеремета

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в рамках расследования убийства украинского журналиста Павла Шеремета допрошены сотни человек и уже есть «горячие версии».

«Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника Уголовного розыска по делу об убийстве Павла Шеремета. Допрошены сотни человек. Проверены десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии», – написал он в Facebook.

По его словам, «пиару здесь не место», поэтому предпринимаются все необходимые меры.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от генерального прокурора, а также от главы МВД Арсена Авакова, главы Национальной полиции Сергея Князева и и. о. председателя СБУ Ивана Баканова отчета о ходе расследования убийства журналиста.

«Прошло 3 года. Вопросов остается больше, чем ответов. 23 июля прошу собраться генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов», – написал Зеленский в Facebook.

Напомним, в 2016 году в Центре Киева погиб журналист Павел Шеремет. Автомобиль, в котором он находился, подорвали, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров. Позднее в Сети появилась видеозапись с камеры наблюдения, где якобы запечатлен момент закладки взрывчатки под автомобиль.