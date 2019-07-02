Лещенко призвал «не втягивать народ» в скандал с проездом Пугачевой по перрону

Певец Лев Лещенко прокомментировал ситуацию на Рижском вокзале в Москве, где Алла Пугачева подъехала к вагону поезда на автомобиле.

Лещенко не понимает, зачем «народ втягивают в эту историю».

«Больше нет проблем у нас в Отечестве?» – приводит его слова «Звезда».

Лещенко подчеркнул, что Пугачева – «публичный человек», за ней «все пристально смотрят».

«Она должна была пешком с чемоданом идти и тащить его в вагон?» – заявил певец.

Он считает, что инцидент на Рижском вокзале – «это не тема для обсуждения».

Напомним, Пугачеву довезли к поезду на машине по перрону вокзала. Инцидент прокомментировали РЖД и представитель певицы.