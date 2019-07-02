Киркоров высказался о скандале с проездом Пугачевой по перрону

Артист Филипп Киркоров высказался об инциденте с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на машине.

Киркоров в комментарии «Звезде» заявил, что критика в адрес Пугачевой – это «некрасиво».

«Народная артистка не имеет права выехать на перрон? Она не заслужила это за столько лет выслуги, за практически 50 лет популярности? Ее должны на руках носить! Что за времена? Как это некрасиво обсуждать! Во-первых, она женщина, во-вторых, она суперзвезда. Она прожила такую большую звездную жизнь и своим трудом заслужила. И очень жаль, что это кому-то непонятно», – сказал певец.

1 июля в Сети появилось видео, как Аллу Пугачеву подвезли к вагону поезда на автомобиле. Представитель певицы заявил, что автомобиль проезжал по технической зоне, потому не мог никому помешать.