Прапорщика оштрафовали на 50 тыс. рублей за хищение продуктов на 800 тыс. рублей

Военнослужащего одной из частей Минобороны в Краснодарском крае оштрафовали на 50 тыс. рублей за хищение продовольствия и индивидуальных рационов питания на сумму более 800 тыс. рублей, сообщили в ФСБ по краю.

«Новороссийским гарнизонным военным судом оглашен приговор командиру взвода обеспечения старшему прапорщику Александру Коровкину. В ноябре 2018 года он был задержан сотрудниками ФСБ при попытке продажи продуктов, похищенных со складов своей части», – говорится в сообщении ведомства.

Следствие установило, что прапорщик Коровкин планировал продать предназначенные для военных индивидуальные рационы питания, а также мясные и молочные консервы, пишет «Интерфакс».

Новороссийский гарнизонный военный суд признал его виновным в растрате и служебном подлоге. Коровкина оштрафовали на 50 тыс. рублей, а также запретили три года занимать связанные с административно-хозяйственными функциями должности.

Ранее ФСБ задержала двух своих сотрудников в связи с хищениями.