Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по делу о государственной измене, сообщили в суде.

«Постановлением Лефортовского районного суда от 25 июня избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Петрушкову Сергею Викторовичу, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), на один месяц и тридцать дней, то есть до 24 августа 2019 года», – передает ТАСС сообщение источника в суде.

Подробности дела не разглашаются.

Напомним, в феврале 2019 года сотрудники ФСБ и «Лаборатории Касперского» были осуждены за госизмену. Сергей Михайлов получил 22 года лишения свободы, Руслан Стоянов – 14 лет.

Дело Михайлова и Стоянова связано с хакерской группировкой «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева, которого задержали в ноябре 2016-го. На допросе он дал показания против замглавы Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова. Также был задержан коллега Михайлова Дмитрий Докучаев. Им и Руслану Стоянову были предъявлены обвинения в госизмене в пользу США.

По данным СМИ, Михайлов и Докучаев передавали конфиденциальные данные ЦРУ.