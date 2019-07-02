Российские суды начали выносить решения о лечении от педофилии

Суды в России вынесли первые решения о применении принудительного лечения в отношении педофилов, рассказала начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН Елена Коробкова.

По ее словам, принудительные меры медицинских мер стали назначаться только с 2017 года. Тогда они применялись в отношении одного лица, в 2018 – восьми лиц, передает ТАСС.

«Уголовно-исполнительными инспекциями осуществляется контроль за применением принудительных мер медицинского характера, назначенных лицам, признанным страдающими расстройством сексуального предпочтения (педофилией)», – сообщила она.

Также она отметила, что в уголовное законодательство возможность назначения лечения к страдающим расстройством сексуального предпочтения впервые внесли в 2012 году.

Во ФСИН отметили, что лечение может включать применение профилактических медикаментозных средств, в том числе химической кастрации.

Подобные меры назначаются при наличии ходатайства или согласия лица на проведение освидетельствования в целях диагностирования расстройства.

Коробкова отметила, что гораздо быстрее распространилась практика вынесения судами обязанности пройти лечение от наркомании.

«С 2012 года появилась возможность отсрочки отбывания наказания для лиц, признанных больными наркоманией, а с 2014 – право суда возлагать на осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы и признанных больными наркоманией, обязанность пройти лечение от наркомании и медико-социальную реабилитацию», – отметила она.

Число больных наркоманией, имеющих отсрочку, составляет чуть более 200 в год, а количество обязанных пройти лечение от наркомании растет – с 60 в 2014 году до 841 в 2018.

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