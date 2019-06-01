Россиянам рассказали об опасности фото детей в соцсетях

Роскомнадзор в День защиты детей обратился к родителям, призвав их не выкладывать фото своих детей в соцсети.

«Повзрослев, ваш ребенок столкнется с разбросанными по Сети своими младенческими и детскими фотографиями. Вы задавались вопросом, как он к этому отнесется? Тем более что Сеть помнит все, ничего удалить оттуда невозможно», – говорится в сообщении Роскомнадзора в «ВКонтакте».

Ведомство отмечает, что позже одноклассники могут найти фотографии ребенка и использовать их для травли. Также Роскомнадзор уточнил, что в последнее время зафиксировано множество сайтов, где педофилы публикуют фотографии детей, найденные в соцсетях.

«Дорогие родители, не забывайте, ваш ребенок имеет все те же права на конфиденциальность, как и вы. И то, что он не может их сознательно выразить, не означает его одобрения ваших публикаций», – заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что около 7 млн подростков подвержены влиянию опасного контента в соцсетях.