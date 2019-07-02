Гройсман принялся хоронить «Роттердам плюс»

Запуск нового рынка электроэнергии на Украине является «похоронами» формулы «Роттердам плюс», заявил глава украинского правительства Владимир Гройсман.

Он поздравил украинцев с тем, что настало время «официальных похорон формулы», передает РИА «Новости» со ссылкой на ICTV.

Гройсман подчеркнул, что «рынок заработал», но «ни на одну копейку электроэнергия для украинских граждан не повышена».

«Задание выполнено», – сказал он.

Напомним, на Украине запустили новый рынок электроэнергии.

В 2017 году Гройсман называл фейком попытки навязать украинцам мысль, что Киев закупает уголь по тарифу «Роттердам плюс».

По формуле «Роттердам плюс (доставка)» цена на уголь определяется торгами на бирже в Роттердаме и стоимостью транспортировки угля на внутренний рынок.