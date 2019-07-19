Опубликовано снятое с беспилотника видео ударов ВКС России по террористам

Опубликовано видео удара, нанесенного якобы ВСК России по позициям боевиков «Хейят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России) на севере сирийской провинции Хама.

Позиции боевиков были обнаружены беспилотником в районе населенного пункта Уриенба, сообщается в опубликованном на канале Anna News в YouTube видео.

На видео запечатлено, как боевики разложили на земле установки. В ролике утверждается, что они подготовили к запуску самодельные реактивные системы залпового огня «Слон».

После этого по позициям боевиков было нанесено несколько авиаударов, из-за чего самодельные ракеты воспламенились и взорвались. Через некоторое время удар был нанесен по пещере, в которой боевики хранили вооружение и боеприпасы.

Также в ролике зафиксирован авиаудар по укрытиям террористов, уничтожение склада с боеприпасами, ликвидация террористов в здании.

Нанесенные удары сорвали запланированную атаку террористов, отмечается в ролике.

Утверждается, что снятые на видео события происходили 18 июля 2019 года, но официальных подтверждений пока нет.