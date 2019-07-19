В РПЦ опровергли сообщения о якобы затруднениях в работе скорой из-за визита патриарха

Сообщения о якобы затруднениях в работе машин скорой помощи в подмосковном Сергиевом Посаде 18 июля из-за мероприятий с участием патриарха Московского и Всея Руси Кирилла недостоверны, сообщила пресс-служба предстоятеля РПЦ.

«Информация о каких-либо затруднениях для выезда или въезда машин скорой помощи на территорию Сергиево-Посадской подстанции скорой помощи 18 июля во время проведения мероприятия с участием святейшего патриарха Кирилла не соответствует действительности», – говорится в сообщении Telegram-канала пресс-службы патриарха.

Подчеркивается, что это подтверждают записи с камер видеонаблюдения, а также информация, предоставленная главврачом московской областной станции скорой медицинской помощи.

Кроме того, там отметили, что имеется запись видео, предоставленное ГИБДД, на котором видно, как непосредственно во время мероприятия с участием предстоятеля РПЦ одна из карет скорой помощи выезжает из подстанции.

В пресс-службе призвали журналистов «не забывать о необходимости проверки и уточнения информации».

Сообщения о том, что из-за приезда патриарха в Сергиев Посад были перекрыты улицы, из-за чего «14 машин скорой помощи» якобы на протяжении получаса не могли выехать из единственной в городе подстанции, появились сначала в анонимных Telegram-каналах, затем распространились через паблики известных блогеров, в том числе Ильи Варламова, и были опубликованы рядом СМИ.