В Госдуме выступили резко против обмена Вышинского на Сенцова

«Сам Кирилл Вышинский возражает против такого обмена, потому что считает, что в этом случае он будет приравнен к человеку, совершившему преступление», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин. Так он прокомментировал предложение президента Украины обменять российского журналиста Вышинского на осужденного в России за терроризм Олега Сенцова.

«Я могу только приветствовать любую деятельность по обмену «всех на всех», как предлагалось ранее, – сказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. – Однако в случае с обменом Вышинского на Сенцова, я хотел бы обратить внимание на то, что сам российский журналист возражает против такого обмена. Кирилл Вышинский считает, что в этом случае он будет приравнен к человеку, совершившему преступление, которое было расследовано и доказано судом. И это преступление – не нарушение правил дорожного движения, а подготовка террористического акта».

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского на Олега Сенцова, отбывающего наказание за организацию терактов в Крыму. Зеленский считает, что обмен Вышинского на Сенцова должен стать первым жестом доброй воли.

«Если мы установим такую традицию, то тогда радикалы на Украине примутся хватать направо и налево ни в чем неповинных людей, чтобы потом обменять их в Россию на тех, кто отбывает здесь сроки за свои преступления, – подчеркнул депутат Затулин. – Мы можем получить в итоге не правовое или гуманитарное действие, а захват заложников». Кирилл Вышинский является заложником, подчеркнул зампред думского комитета.

«И собственно президент Украины признал, что Вышинский заложник. Мол, мы Вышинского освободим в обмен на Сенцова. Так мы можем далеко зайти. У нас тут тоже есть украинские граждане. Мы, конечно, этого делать не будем, но принцип действия Украины до сих пор именно в этом и состоит», – резюмировал Константин Затулин.

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