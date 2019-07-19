Россия в 2019 году стала главным экспортным партнером Грузии

В первом полугодии Россия стала главным экспортным партнером Грузии, на ее долю приходится 14,7% от общего объема, сообщила национальная служба статистики Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года экспорт из России вырос на 28%.

Внешнеторговый оборот Грузии за этот период составил 5,968 млн долларов, из этого показатель экспорта – 1, 775 млн.

Экспорт из России составил 261 млн долларов, на втором месте Азербайджан – 211 млн, далее следует Болгария – 149 млн.

Что касается импорта из Грузии, Россия замыкает первую тройку с 416 млн долларов. Впереди Турция (722 млн) и Китай (430 млн).

В целом же Россия – второй торговый партнер Грузии (677 млн долларов). Она уступает только Турции (843 млн) и опережает Азербайджан (508 млн).

Ранее Москва внесла ясность в вопрос «винных» санкций против Грузии.

На ваш взгляд Изменилось ли ваше отношение к Грузии после хамских заявлений сотрудников «Рустави 2» в адрес России? Да, ухудшилось

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Нет, из этого инцидента нельзя делать выводов обо всем грузинском обществе



Напомним, в июне из-за визита в Тбилиси депутатов Госдумы на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в грузинской столице начались беспорядки, которые вылились во внутриполитический кризис.

После этого президент России Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок в Грузию.

Новый конфликт произошел 7 июля, когда на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал программу с ругани в адрес российского руководства.

После этого был опубликован проект Госдумы о санкциях против Грузии, однако российский лидер выступил против этих мер.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как в Грузии проснулся разум.

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