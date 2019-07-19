Москалькова призвала изменить меру пресечения Вышинскому без предварительных условий

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что мера пресечения главному редактору портала «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому должна быть изменена без каких-либо предварительных условий.

«Обмены не входят в мою компетенцию. Считаю, что Кириллу Вышинскому мера пресечения должна быть изменена без всяких предварительных условий. Тем более, что он сам категорически против обмена, а его защита убеждена, что оснований для содержания под стражей журналиста нет», – говорится в заявлении на сайте омбудсмена.

Москалькова также заявила, что «непосредственно темой обменов, разменов» не занимается, передает РИА «Новости».

«Это вопросы политические. Моя миссия – осуществлять гуманитарную помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию – это порядок и условия содержания под стражей, это медицина и так далее. А Вышинский уже высказал свою позицию, что он категорически против каких-либо обменов и он сам хотел бы добиваться оправдательного приговора, поскольку ни в чем не виновен и все доказательства (против него) абсурдны», – сказала Москалькова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять Вышинского на Олега Сенцова, отбывающего наказание за организацию терактов в Крыму. Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель также заявляла, что Киев готов освободить Вышинского, но хочет, чтобы Москва при этом освободила Сенцова.

Однако адвокат главного редактора РИА «Новости Украина» напомнил, что он выступает против обмена на кого-либо.

Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Главред портала РИА «Новости Украина» выступает против его возможного обмена на кого-либо из украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах, так как считает задержание нелегальным и основанном на «абсурдных и лживых обвинениях».



