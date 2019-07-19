Немецкие СМИ усомнились в необходимости санкций против России

Антироссийские санкции действуют вот уже пять лет. Немецкая телерадиокомпания ARD задумалась о том, насколько целесообразны эти «штрафные меры».

Автор статьи Сильвия Штебер напоминает, что против России действует несколько пакетов санкций: в отношении Крыма; эмбарго на поставку в Россию вооружений и товаров, которые полностью или частично могут использоваться в военных целях; запрет на доступ к рынку капитала ЕС для ряда российских оборонных предприятий, энергокомпаний и банков; черный список физических и юридических лиц, которым запрещены поездки в ЕС.

В статье, опубликованной на сайте ARD отмечается, что требования снять антироссийские санкции обосновывают в первую очередь ущербом для экономики. Так, Восточный комитет германской экономики в 2017 году писал о «значительной двузначной, если не трехзначной сумме, исчисляемой в миллиардах», передает «ИноСМИ» содержание статьи.

Кроме того, автор признает, что российское эмбарго на ввоз продуктов питания и сельскохозяйственных товаров, которое Москва ввела в ответ на западные санкции, стало проблемой и для восточногерманских, и для западногерманских компаний.

Вместе с тем, по данным Немецкой внешнеторговой палаты в Москве, немецкие компании инвестировали в 2018 году в Россию 3,2 млрд евро, что стало самым высоким показателем за последние 10 лет.

«Остается вопрос, способствуют ли санкции мирному урегулированию конфликта на Украине. Изменения статуса Крыма не предвидится, и на востоке Украины продолжаются бои. Демилитаризация полосы местности между украинской армией и сепаратистами уже расценивается как «знак, внушающий оптимизм». При этом Минские соглашения предусматривают демилитаризацию всей линии фронта», – пишет Штебер.

Автор статьи уверена, что санкции против России направлены на урегулирование конфликта в Донбассе. Однако, признает она, столкновения продолжаются, доверие между конфликтующими сторонами отсутствует.

«Это значит, что санкции мало учитывают специфику ситуации или же в недостаточной степени вызывают отклик на конкретную обстановку на местах», – говорится в статье ARD.

«Возникает вопрос: может быть, стоит использовать альтернативные средства?» – задается вопросом автор публикации, добавляя, что снятие санкций без реализации Минских соглашений «может оказать растормаживающее воздействие на конфликтующие стороны».

Статья на сайте ARD появилась после того, как накануне премьер-министр федеральной земли Саксония (ФРГ) Михаэль Кретшмер призвал снять санкции против России. Он подчеркивал, что это должно стать следующим шагом после возвращения российских парламентариев в ПАСЕ.

Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Юго-Востоке Украины и не является стороной внутриукраинского конфликта. Кроме того, МИД России уже не раз заявлял о том, что Москва не является стороной минских соглашений и может лишь в той или иной степени влиять на конфликтующие стороны. В Кремле подчеркивали, что Россия исполняет роль гаранта урегулирования украинского кризиса, а не стороны, которая выполняет комплекс направленных на это мер.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что «сердецивиной» Минских соглашений является прямой диалог между представителями провозглашенных республик Донбасса и украинскими властями. Киев, однако, отказывается от этого, тормозя выполнение договоренностей.