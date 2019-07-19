Япония расценила как наглость поведение Южной Кореи

Глава МИД Японии Таро Коно вызвал в пятницу в МИД посла Южной Кореи и передал ему протест в связи с отказом Сеула участвовать в создании международной арбитражной комиссии по делу о компенсациях за принудительный труд в годы Второй мировой войны, сообщили в японском ведомтве.

В ходе встречи Таро Коно заявил, что позиция Южной Кореи «подрывает основы» международного послевоенного правопорядка. На это посол Южной Кореи пообещал озвучить эту позицию своему руководству и попробовал повторить предложение, ранее уже отвергнутое Японией.

«Постойте! Предложение корейской стороны совершенно неприемлемо и нарушает международное право. Ранее мы уже передали это южнокорейской стороне. И сейчас делать вид, что вы об этом не знаете, – наглость в высшей степени», – передает РИА «Новости» слова Таро Коно.



Осенью 2018 года суд в Южной Корее постановил, что три японские компании должны выплатить компенсации гражданам Южной Кореи, за принудительный труд на предприятиях этих компаний в годы Второй мировой войны. За неподчинение решению суда в Южной Корее начался процесс по продаже активов японских компаний.



Для разрешения возникших противоречий Япония предложила созвать международную арбитражную комиссию, но южнокорейская сторона отказалась от этого.



МИД Южной Кореи в пятницу назвал предложение Японии о созыве арбитражной комиссии «односторонним произволом и претензией, с которой невозможно согласиться».

Напомним, ранее президент Южной Кореи Ли Мен Бак потребовал от Токио извинений за преступления времен оккупации, в частности за массовое превращение кореянок в сексуальных рабынь для нужд японских солдат.