В Татарстане разъяснили запрет на ряд музыкальных исполнителей в детском лагере

Минмолодежи Татарстана не запрещало исполнять на дискотеках в детских лагерях песни каких-либо групп и исполнителей, заявила помощник министра по делам молодежи Алсу Саетова.

Ранее в Telegram-каналах распространили фотографию объявления в лагере «Лучистый» в Евпатории, где произошло массовое отравление детей из Татарстана, с заголовком «Список запрещенных музыкальных исполнителей» и логотипами Минмолодежи Татарстана и республиканского центра «Черноморец» (курирует организацию отдыха детей из Татарстана на черноморском побережье). В списке значились 15 исполнителей, в том числе Ольга Бузова.

«Этот список мы с сожалением увидели в Telegram-канале. Это, конечно, исключительно инициатива педсостава лагеря, которая никак не согласована с министерством и тем более не инициирована нами»,– передает РИА «Новости» слова Саетовой.



По ее словам, Минмолодежи Татарстана попросило убрать список из лагеря и прививать детям культуру и чувство прекрасного адекватными методами.

Саетова добавила, что за программу отдыха ребят отвечает педагогический состав лагеря.

Напомним, ранее сообщалось, что в лагере «Лучистый» в Евпатории 54 человека, 49 из которых дети, госпитализированы в горбольницу с отравлением. Отмечалось, что все пострадавшие приехали из Татарстана.