  • Новость часаСтало известно о прорыве российских сил на Запорожском фронте
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина объявила «неприемлемым» отказ от Запорожья и Херсона
    Медведев предостерег Макрона и Стармера от провоцирования войны НАТО с Россией
    Стало известно о планах Ефремова устроить «чудовищную движуху» в Белгородской области
    Трамп оценил шансы на успех переговоров с Путиным во вторник
    Уиткофф: Путин и Трамп обсудят Черное море и Запорожскую АЭС
    Каллас признала проблемы с утверждением помощи Киеву на 40 млрд евро
    В Европарламенте потребовали от США вернуть статую Свободы Франции
    «Суперджет» с двигателями ПД-8 успешно совершил первый полет
    Мнения
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Пятилетка без Лимонова

    В начале 90-х Лимонов писал о необходимости такого лидера, который «остановит эпидемию малодушия» и прекратит смутные времена. Это человек «плоть от плоти и кровь от крови народной», он должен стараться «не для себя, но для блага государства». «Естественный вождь». Он предугадал Путина до Путина.

    3 комментария
    Даниэль Орлов Даниэль Орлов Чем отличаются белые от поуехавших

    В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

    35 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Каким соседом будет Украина после заключения мира

    После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

    60 комментариев
    17 марта 2025, 11:10 • Экономика

    Зачем России строить вторую АЭС для Белоруссии

    Зачем России строить вторую АЭС для Белоруссии
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Белоруссия хочет построить у себя вторую АЭС на российские деньги. Затем она планирует продавать эту электроэнергию в Брянскую область и новые регионы России. Однако для России и Газпрома такой проект выглядит куда менее привлекательным, чем хочет представить Александр Лукашенко. Почему?

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России построить вторую АЭС в стране. По его словам, в Белоруссии растет потребление электроэнергии в связи с развитием промышленности и строительством жилья, отопление которого обеспечивается электричеством.

    Он также предположил, что вторую АЭС можно установить на восточных границах Белоруссии. Это позволит в случае необходимости обеспечить электричеством Брянскую область и новые регионы России.

    Однако для России этот проект может оказаться на таким привлекательным, как хочет представить Лукашенко. Почему?

    Начнем с того, что с первой АЭС уже возникли проблемы. Первая АЭС в Белоруссии строилась для экспорта электроэнергии в Прибалтику. Тогда еще энергосистемы были объединены, постоянно были перетоки электроэнергии. Однако политика лишила прибалтов белорусской энергии. Собственно, с экономической точки зрения прибалтам по-прежнему было бы выгодно экспортировать электроэнергию из Белоруссии, а не из Финляндии и Швеции как сейчас. Это были бы более предсказуемые объемы и цены. Потому что в Швеции и Финляндии велика доля возобновляемой энергии, созданной благодаря ветру, солнцу и воде. Если зима неснежная или летом засуха, то при гидростанциях низкий уровень воды и сразу возникает дефицит электроэнергии и рост цен, хотя свет и так недешевый.

    В итоге Белоруссия стала использовать электроэнергию с АЭС для внутренних нужд – и возник переизбыток мощностей. И это привело к консервации части газовых электростанций в стране и снижению закупок российского газа. Белорусы променяли чисто газовую генерацию на атомную.

    «Интерес Белоруссии к строительству второй АЭС напрямую связан с возможностью экономии газа. Действующие два блока Белорусской АЭС-1 позволяют экономить около 5 млрд кубометров газа в год. В случае реализации проекта второй АЭС объем экономии достигнет 10 млрд кубометров в год»,

    – считает Сергей Терешкин, основатель и генеральный директор маркетплейса нефтепродуктов OPEN OIL MARKET. Это большие объемы, учитывая, что мощность европейской нитки «Турецкого потока», по которой Газпром сейчас поставляет газ в ЕС, составляет 15,75 млрд кубометров газа в год.

    Неслучайно доля АЭС в структуре выработки электроэнергии в Белоруссии выросла с 1% в 2020 году до 37% в 2024 году, тогда как доля газовых ТЭС снизилась с 90% до 60% соответственно, добавляет Терешкин.

    Речь идет о внутритопливной конкуренции. В Белоруссии атомная энергия, за которой стоит Росатом, вытесняет газовую, за которой стоит Газпром. Правда, в рамках межправсоглашения цена на газ для Белоруссии зафиксирована на уровне 129 долларов за тысячу кубометров. Это российский уровень цен, а не экспортный, где цены в разы выше. Но учитывая, какие потери Газпром понес на европейском рынке в последние годы, лишаться даже не премиальных рынков сбыта ему вряд ли хотелось бы.

    «Для Белоруссии этот проект все равно выгодный, даже несмотря на провал с экспортом в Прибалтику. Раньше 100% энергии вырабатывалось на газовых электростанциях, а газ импортный. Теперь есть собственный стабильный объем генерации энергии – атомный», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Росатом традиционно строит АЭС под ключ и на российские кредитные средства. Так было и в случае с Белоруссией.

    «Для Белоруссии или других зарубежных партнеров на старте атомный проект практически бесплатный. Только когда атомная электростанция начинает эксплуатироваться, начинается период возврата заемных средств. Для Белоруссии как дружественной стране кредиты выдаются еще и на льготных условиях»,

    – говорит Игорь Юшков.

    Кроме того, он не исключает, если политическая ситуация в ЕС изменится, то когда-то ЕС может вернуться к экспорту электроэнергии из Белоруссии. Более того, Белоруссия могла бы в будущем рассмотреть экспорт электроэнергии на Украину. «Иметь избыток мощностей производства электроэнергии – это всегда выгодно», – говорит эксперт.

    «Когда атомная электростанция вытесняла газовые электростанции, Белоруссия получила возможность отправить в резерв самые неэффективные газовые электростанции, а новые эффективные оставить в энергобалансе. Таким образом Белоруссия еще и повысила эффективность газовой генерации», – говорит эксперт ФНЭБ.

    Однако перспективы строительства второй АЭС в Белоруссии для России может быть не так выгодны. Во-первых, этот масштабный проект снова будет реализован на наши средства.

    «У Лукашенко возникла идея строительства второй АЭС, потому что остались средства из той кредитной линии в 10 млрд долларов, которые Россия одобрила на первую атомную станцию.

    Кредит выделялся в долларах, а стройка шла в рублях, так как все оборудование закупается в России. И во время строительства рубль просел по отношению к доллару, и получилось, что проект в долларовом выражении подешевел, а часть кредита осталась не востребованной. Минск пытается договориться с Россией на что бы потратить эти неизрасходованные средства», – поясняет Игорь Юшков.

    Сначала обсуждался вопрос создания научного ядерного центра, объекта ядерной медицины, а потом возникла идея создания второй атомной станции.

    Что это может быть за АЭС? «Это может быть не отдельная АЭС, а новый третий энергоблок уже существующей атомной электростанции, за счет имеющейся инфраструктуры это будет экономней», – говорит Юшков.

    По его мнению, если строить совершенно новую площадку, то на востоке Белоруссии это делать неразумно, так как здесь всегда можно получить электроэнергию из России. Логичней было бы построить АЭС скорее на юге, ближе к Украине, с заделом на экспорт электроэнергии на Украину. Украинская энергосистема получила значительные повреждения и сейчас зависит от импорта из Европы: Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

    Потенциально это может быть мини-АЭС. «Росатому было бы выгодно, если бы Белоруссия согласилась построить мини-АЭС. Тогда корпорация могла бы показывать ее как релевантный реализованный проект для других заказчиков. Впрочем, Росатому, конечно, выгодно строить любой атомный проект. Поэтому Минск опирается на лоббистские возможности Росатома», – говорит Юшков.

    Однако России этот проект может быть невыгоден по нескольким пунктам. Во-первых, финансово-экономический блок правительства России вынужден сейчас решать проблемы дефицита бюджета, а Белоруссия еще тот кредит не отдала. Во-вторых, острой необходимости строить новую АЭС в Белоруссии для энергообеспечения новых регионов России нет, говорит Юшков.

    «Новые регионы России испытывают дефицит энергии, потому что там идут боевые действия, линии электропередач постоянно обрезаются, а объемы генерации даже не пытаются запустить, иначе по ним снова будут бить. Но в мирных условиях эти регионы сами могут себя обеспечить электроэнергией, если восстановить сетевое хозяйство. Там есть самая большая атомная электростанция в Европе – Запорожская, там шесть энергоблоков. Она может с лихвой закрыть не только потребности новых регионов России, но еще и Украины», – говорит Юшков.

    Тема Запорожской АЭС уже обсуждается на уровне президентов США и России в рамках мирных переговоров. Украина, конечно, захочет получить ее себе, но Россия вряд ли отдаст. Возможно, Запорожская АЭС будет работать в итоге на две страны – и на Россию, и на Украину, не исключает эксперт ФНЭБ. По крайней мере, Россия готова поставлять Украине электроэнергию с этой АЭС на коммерческих условиях.

    Кроме того, на новых территориях России есть и угольные, и газовые электростанции, поэтому проблем с электроэнергией возникнуть не должно.

    Если все-таки возникнет потребность в новых мощностях электроэнергии, то России выгодней построить АЭС на своей территории, а не в Белоруссии, которая будет потом продавать электроэнергию России же, да еще и транзитом через Украину, считает эксперт.

    Главное
    Пушилин сообщил о переброске резервов ВСУ из Курской области в ДНР
    Минобороны показало оставленные ВСУ позиции в Курской области
    Хуситы дважды атаковали авианосец США в Красном море
    Саакашвили получил дополнительно 4,5 года тюрьмы в Грузии
    Vietnam Airlines возобновила рейсы между Ханоем и Москвой спустя три года
    Россияне назвали самый ожидаемый для возвращения западный бренд
    Долг российской «дочки» Google достиг 91,5 квинтиллиона рублей

    Зачем России строить вторую АЭС для Белоруссии

    Белоруссия хочет построить у себя вторую АЭС на российские деньги. Затем она планирует продавать эту электроэнергию в Брянскую область и новые регионы России. Однако для России и Газпрома такой проект выглядит куда менее привлекательным, чем хочет представить Александр Лукашенко. Почему? Подробности

    Перейти в раздел

    Для перемирия с Украиной требуется решить самое главное

    «Москва не в том положении, чтобы просто принимать американские предложения без всяких условий». Такими словами политологи комментируют реакцию российского руководства на мирные инициативы Дональда Трампа. Владимир Путин согласен на перемирие, но «есть нюансы». О чем идет речь и почему это имеет принципиальное значение? Подробности

    Перейти в раздел

    Выживших в Курской области военных ВСУ придется выковыривать из-под земли

    Владимир Путин заявил, что вскоре у военных окруженной в Курской области группировки ВСУ останется только два выхода – сдаться или умереть. Как отмечают эксперты, отдельные потерявшие командование группы боевиков попытаются выжить в одиночку и их придется выковыривать из подвалов и оврагов. Какие еще задачи стоят сейчас перед российской армией при освобождении Курской области? Подробности

    Перейти в раздел

    Для Трампа открылся реальный способ забрать Гренландию

    Выборы в Гренландии попали в новости всего мира, потому что теперь Гренландию хочет присоединить к США Дональд Трамп. Результаты этих выборов открывают для него неочевидное «окно возможностей». Точнее, оно очевидно для всех, кто вырос в России и знает, кто для американцев лучший партнер в деле продажи родины. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    • Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв
      Пятилетка без Лимонова

      В начале 90-х Лимонов писал о необходимости такого лидера, который «остановит эпидемию малодушия» и прекратит смутные времена. Это человек «плоть от плоти и кровь от крови народной», он должен стараться «не для себя, но для блага государства». «Естественный вождь». Он предугадал Путина до Путина.

      3 комментария
    • Даниэль Орлов Даниэль Орлов
      Чем отличаются белые от поуехавших

      В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

      35 комментариев
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Каким соседом будет Украина после заключения мира

      После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».

      60 комментариев
    Перейти в раздел

    • Китай проиграл США важную битву

      В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

    • Революция в Сербии: чего ждать?

      На субботу в Сербии назначена попытка государственного переворота революционным путем. Так, по крайней мере, считает президент Сербии Александр Вучич. Оппозиционные митинги должны перейти в захват административных зданий по украинскому сценарию. Главную причину этого зовут Урсулой.

    • Вместо перемирия Украина получила разгром

      Президент России Владимир Путин ответил на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине. По сути, это указание на необходимость продолжить консультации. Одновременно с этим ВС РФ вплотную приблизились к полному освобождению Курской области от захватчиков.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............