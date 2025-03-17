Зачем России строить вторую АЭС для Белоруссии

Tекст: Ольга Самофалова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил России построить вторую АЭС в стране. По его словам, в Белоруссии растет потребление электроэнергии в связи с развитием промышленности и строительством жилья, отопление которого обеспечивается электричеством.

Он также предположил, что вторую АЭС можно установить на восточных границах Белоруссии. Это позволит в случае необходимости обеспечить электричеством Брянскую область и новые регионы России.

Однако для России этот проект может оказаться на таким привлекательным, как хочет представить Лукашенко. Почему?

Начнем с того, что с первой АЭС уже возникли проблемы. Первая АЭС в Белоруссии строилась для экспорта электроэнергии в Прибалтику. Тогда еще энергосистемы были объединены, постоянно были перетоки электроэнергии. Однако политика лишила прибалтов белорусской энергии. Собственно, с экономической точки зрения прибалтам по-прежнему было бы выгодно экспортировать электроэнергию из Белоруссии, а не из Финляндии и Швеции как сейчас. Это были бы более предсказуемые объемы и цены. Потому что в Швеции и Финляндии велика доля возобновляемой энергии, созданной благодаря ветру, солнцу и воде. Если зима неснежная или летом засуха, то при гидростанциях низкий уровень воды и сразу возникает дефицит электроэнергии и рост цен, хотя свет и так недешевый.

В итоге Белоруссия стала использовать электроэнергию с АЭС для внутренних нужд – и возник переизбыток мощностей. И это привело к консервации части газовых электростанций в стране и снижению закупок российского газа. Белорусы променяли чисто газовую генерацию на атомную.

«Интерес Белоруссии к строительству второй АЭС напрямую связан с возможностью экономии газа. Действующие два блока Белорусской АЭС-1 позволяют экономить около 5 млрд кубометров газа в год. В случае реализации проекта второй АЭС объем экономии достигнет 10 млрд кубометров в год»,

– считает Сергей Терешкин, основатель и генеральный директор маркетплейса нефтепродуктов OPEN OIL MARKET. Это большие объемы, учитывая, что мощность европейской нитки «Турецкого потока», по которой Газпром сейчас поставляет газ в ЕС, составляет 15,75 млрд кубометров газа в год.

Неслучайно доля АЭС в структуре выработки электроэнергии в Белоруссии выросла с 1% в 2020 году до 37% в 2024 году, тогда как доля газовых ТЭС снизилась с 90% до 60% соответственно, добавляет Терешкин.

Речь идет о внутритопливной конкуренции. В Белоруссии атомная энергия, за которой стоит Росатом, вытесняет газовую, за которой стоит Газпром. Правда, в рамках межправсоглашения цена на газ для Белоруссии зафиксирована на уровне 129 долларов за тысячу кубометров. Это российский уровень цен, а не экспортный, где цены в разы выше. Но учитывая, какие потери Газпром понес на европейском рынке в последние годы, лишаться даже не премиальных рынков сбыта ему вряд ли хотелось бы.

«Для Белоруссии этот проект все равно выгодный, даже несмотря на провал с экспортом в Прибалтику. Раньше 100% энергии вырабатывалось на газовых электростанциях, а газ импортный. Теперь есть собственный стабильный объем генерации энергии – атомный», – говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Росатом традиционно строит АЭС под ключ и на российские кредитные средства. Так было и в случае с Белоруссией.

«Для Белоруссии или других зарубежных партнеров на старте атомный проект практически бесплатный. Только когда атомная электростанция начинает эксплуатироваться, начинается период возврата заемных средств. Для Белоруссии как дружественной стране кредиты выдаются еще и на льготных условиях»,

– говорит Игорь Юшков.

Кроме того, он не исключает, если политическая ситуация в ЕС изменится, то когда-то ЕС может вернуться к экспорту электроэнергии из Белоруссии. Более того, Белоруссия могла бы в будущем рассмотреть экспорт электроэнергии на Украину. «Иметь избыток мощностей производства электроэнергии – это всегда выгодно», – говорит эксперт.

«Когда атомная электростанция вытесняла газовые электростанции, Белоруссия получила возможность отправить в резерв самые неэффективные газовые электростанции, а новые эффективные оставить в энергобалансе. Таким образом Белоруссия еще и повысила эффективность газовой генерации», – говорит эксперт ФНЭБ.

Однако перспективы строительства второй АЭС в Белоруссии для России может быть не так выгодны. Во-первых, этот масштабный проект снова будет реализован на наши средства.

«У Лукашенко возникла идея строительства второй АЭС, потому что остались средства из той кредитной линии в 10 млрд долларов, которые Россия одобрила на первую атомную станцию.

Кредит выделялся в долларах, а стройка шла в рублях, так как все оборудование закупается в России. И во время строительства рубль просел по отношению к доллару, и получилось, что проект в долларовом выражении подешевел, а часть кредита осталась не востребованной. Минск пытается договориться с Россией на что бы потратить эти неизрасходованные средства», – поясняет Игорь Юшков.

Сначала обсуждался вопрос создания научного ядерного центра, объекта ядерной медицины, а потом возникла идея создания второй атомной станции.

Что это может быть за АЭС? «Это может быть не отдельная АЭС, а новый третий энергоблок уже существующей атомной электростанции, за счет имеющейся инфраструктуры это будет экономней», – говорит Юшков.

По его мнению, если строить совершенно новую площадку, то на востоке Белоруссии это делать неразумно, так как здесь всегда можно получить электроэнергию из России. Логичней было бы построить АЭС скорее на юге, ближе к Украине, с заделом на экспорт электроэнергии на Украину. Украинская энергосистема получила значительные повреждения и сейчас зависит от импорта из Европы: Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.

Потенциально это может быть мини-АЭС. «Росатому было бы выгодно, если бы Белоруссия согласилась построить мини-АЭС. Тогда корпорация могла бы показывать ее как релевантный реализованный проект для других заказчиков. Впрочем, Росатому, конечно, выгодно строить любой атомный проект. Поэтому Минск опирается на лоббистские возможности Росатома», – говорит Юшков.

Однако России этот проект может быть невыгоден по нескольким пунктам. Во-первых, финансово-экономический блок правительства России вынужден сейчас решать проблемы дефицита бюджета, а Белоруссия еще тот кредит не отдала. Во-вторых, острой необходимости строить новую АЭС в Белоруссии для энергообеспечения новых регионов России нет, говорит Юшков.

«Новые регионы России испытывают дефицит энергии, потому что там идут боевые действия, линии электропередач постоянно обрезаются, а объемы генерации даже не пытаются запустить, иначе по ним снова будут бить. Но в мирных условиях эти регионы сами могут себя обеспечить электроэнергией, если восстановить сетевое хозяйство. Там есть самая большая атомная электростанция в Европе – Запорожская, там шесть энергоблоков. Она может с лихвой закрыть не только потребности новых регионов России, но еще и Украины», – говорит Юшков.

Тема Запорожской АЭС уже обсуждается на уровне президентов США и России в рамках мирных переговоров. Украина, конечно, захочет получить ее себе, но Россия вряд ли отдаст. Возможно, Запорожская АЭС будет работать в итоге на две страны – и на Россию, и на Украину, не исключает эксперт ФНЭБ. По крайней мере, Россия готова поставлять Украине электроэнергию с этой АЭС на коммерческих условиях.

Кроме того, на новых территориях России есть и угольные, и газовые электростанции, поэтому проблем с электроэнергией возникнуть не должно.

Если все-таки возникнет потребность в новых мощностях электроэнергии, то России выгодней построить АЭС на своей территории, а не в Белоруссии, которая будет потом продавать электроэнергию России же, да еще и транзитом через Украину, считает эксперт.