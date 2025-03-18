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    Закрытие «Голоса Америки» и «Свободы» для нас скорее плохо, чем хорошо. Американские бюджетные деньги тратились на то, что не давало практически никакого эффекта, зато концентрировало вокруг себя всю «демшизу», не выходя за пределы этого круга.

    9 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Пятилетка без Лимонова

    Лимонов мог вызывать совершенно разные эмоции, мог раздражать, отторгать, провоцировать ярость. Но он чувствовал волю истории своего Отечества и действовал сообразно ей. В этом и заключается гений – как литератора, так и большого мыслителя.

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    Даниэль Орлов Даниэль Орлов Чем отличаются белые от поуехавших

    В начале XX века главная трагедия Белого движения – это ясное понимание, что страна отвернулась от них. Когда ток русской крови выбрал другое русло, кровь в сосудах, питающих сердца и легкие защитников старого мира, свернулась.

    37 комментариев
    18 марта 2025, 00:55 • Новости дня

    Германия заказала 20 истребителей и шесть фрегатов

    Германия планирует закупить шесть фрегатов F127 и 20 истребителей Eurofighter

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство Германии намерено увеличить свою военную мощь, заказав шесть новых фрегатов класса F127 и двадцать истребителей Eurofighter Typhoon, что обойдется стране в 18 млрд евро.

    Согласно информации агентства Bloomberg, Германия намерена усилить свои вооруженные силы, закупив шесть фрегатов класса F127 у компании ThyssenKrupp и двадцать истребителей Eurofighter Typhoon у корпорации BAE Systems. Эти вооружения стали приоритетными в списке закупок для правительства страны.

    Общая стоимость фрегатов превышает 15 млрд евро, а истребители обойдутся в 3 млрд евро. Эти шаги демонстрируют отход Германии от закупок американских вооружений, что связано с заявлениями президента США Дональда Трампа о необходимости Европы самой заботиться о своей безопасности.

    Кроме того, на саммите 6 марта лидеры ЕС поддержали план Еврокомиссии ReArm EU, хотя финансовая часть плана, предусматривающая 800 млрд евро на милитаризацию Европы до 2029 года, была отправлена на доработку. Евросовет поручил Еврокомиссии найти источники финансирования военно-промышленного комплекса ЕС и поддержал переориентацию Европейского инвестиционного банка на военные проекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Турции Яшар Гюлер сообщил, что два первых истребителя Eurofighter Typhoon из Британии прибудут в Анкару 18 декабря для осмотра. Британское Минобороны успешно испытало крылатую мини-ракету SPEAR с радиусом действия более 100 км, запустив ее с истребителя Eurofighter Typhoon в Швеции. Истребители ВВС Германии Eurofighter, базирующиеся в Латвии, были подняты для сопровождения российского самолета-разведчика Ил-20 над Балтийским морем.

    15 марта 2025, 19:40 • Новости дня
    Меркель заявила о восхищении Трампа Россией

    Экс-канцлер Германии Меркель заявила о восхищении Трампа Россией как ядерной державой

    Tекст: Вера Басилая

    Россия, как мощная ядерная держава с обширными природными ресурсами, вызывает определенное восхищение у Дональда Трампа, но он не намерен уступить Москве, заявила в интервью Berliner Zeitung бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

    Меркель выразила мнение, что Россия как мощная ядерная держава вызывает определенное восхищение у президента США. Она подчеркнула, что наличие у России огромных ресурсов и ядерного потенциала делает ее привлекательной для Трампа, передает ТАСС.

    Однако, по словам Меркель, это не означает, что Трамп намерен оказать России какую-либо услугу. Экс-канцлер считает, что интересы Трампа сосредоточены прежде всего на укреплении позиций США и продвижении лозунга «Сделать Америку снова великой».

    Меркель также подчеркнула важность учета интересов России в международных делах, отметив, что необходимо обсуждать и российские интересы.

    Ранее президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом назвал непростым процесс восстановления отношений с США.

    До этого Меркель заявила, что Владимир Зеленский не может единолично решать вопрос окончания конфликта на Украине, и подчеркнула важность продолжения дискуссий об интересах России, включая вопросы НАТО.

    В то же время Меркель заявляла, что Запад не должен допустить победы России на Украине

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    16 марта 2025, 23:15 • Новости дня
    Захарова обвинила Британию в исторической тяге к пиратству
    Захарова обвинила Британию в исторической тяге к пиратству
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова обвинила Британию в том, что ее стремление украсть активы России связано с давней традицией пиратства, что стало характерной чертой британской короны.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что стремление Великобритании похитить российские активы связано с исторической традицией пиратства.

    Как передает ТАСС, Захарова отметила, что пиратство было легализовано в Англии, а пиратам разрешалось грабить корабли конкурентов. Дипломат охарактеризовала это как «аморальную мораль» и сравнила с английскими традициями, такими как чаепитие и скачки.

    В качестве примера Захарова привела деятельность английского пирата Генри Моргана, который совершал нападения на Вест-Индию, грабил корабли и населенные пункты. После ареста Морган не был наказан, а стал вице-губернатором Ямайки. Захарова подчеркнула, что «грабеж и убийства по лицензии» считаются визитной карточкой британской короны.

    Ранее бывший премьер-министр Британии Риши Сунак призывал ускорить процесс присвоения российской собственности, что вызвало резкую реакцию российской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Британии Андрей Келин заявлял изданию Wall Street Journal о готовности Москвы изучить предложение США о прекращении огня на Украине, отметив, что полное прекращение боевых действий возможно только после достижения всеобъемлющего мирного соглашения.

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    17 марта 2025, 20:11 • Видео
    Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

    Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

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    17 марта 2025, 07:59 • Новости дня
    Россия стала вторым экспортером оружия в мире в 2024 году

    Россия продала оружия на 13,75 млрд долларов, заняв второе место после США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия в 2024 году заняла второе место по экспорту оружия, уступив только США, с объемом продаж 13,75 млрд долларов.

    Как сообщает РИА «Новости», Россия по итогам 2024 года заняла второе место в мире среди экспортеров вооружений, реализовав оружие и военную технику на сумму 13,75 млрд долларов. Рейтинг был составлен Центром анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) и включает в себя данные о двадцати крупнейших странах-экспортерах. При подготовке рейтинга были учтены только идентифицированные коммерческие контракты, заключенные странами.

    США уверенно заняли первое место с объемом экспорта в 42,329 млрд долларов, что составляет 37,92% от мирового объема. Россия с 13,75 млрд долларов заняла второе место, удерживая 12,32% рынка. Третье место досталось Франции, которая экспортировала вооружения на сумму 7,698 млрд долларов, что составляет 6,9 % от мирового экспорта.

    В рейтинге также выделены Южная Корея и Италия с объемом экспорта 5,691 млрд и 5,69 млрд долларов соответственно, каждая из которых занимает по 5,10% мирового рынка. Германия с показателем в 5,424 млрд долларов занимает шестое место. Интересно, что Китай замыкает первую десятку с экспортом в 3,216 млрд долларов.

    Следует учитывать, что рейтинг учитывает только коммерческие контракты и не включает в себя безвозмездную военную помощь, оказываемую Украине западными странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр анализа мировой торговли оружием считает, что закупка позволит Индии укрепить свои ВВС и повысить уровень безопасности воздушного пространства страны. Газета также сообщала, что западное оружие «утекает» с Украины на черные рынки. В другой статье подсчитали, сколько мир заплатит за масштабную войну на Ближнем Востоке.

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    15 марта 2025, 07:30 • Новости дня
    Меркель призвала принимать во внимание интересы России

    Меркель подчеркнула важность обсуждения интересов России

    Tекст: Антон Антонов

    Дискуссия об интересах России, в том числе относительно НАТО, должна продолжаться, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель.

    На замечание о том, что точка зрения Москвы на Запад и расширение НАТО почти не обсуждаются, Меркель заметила, что «это нехорошо, потому что это должно обсуждаться». По ее мнению, дипломатические инициативы должны быть заранее спланированы. «Дискуссия об интересах России должна иметь место», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на Berliner Zeitung.

    Кроме того, Меркель отвергла критику, касающуюся ее решений на посту канцлера, в частности, по проекту «Северный поток – 2». Она посоветовала «погрузиться» в то время, когда принимались эти решения, и подчеркнула, что не считает правильным подвергать их пересмотру только потому, что сейчас существуют иные мнения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Меркель заявила, что Запад не должен допустить победы России на Украине, но поддержала решение не поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

    Лидер блока ХДС/ХСС и будущий канцлер Германии Фридрих Мерц, победив на выборах, заявил о планах ослабить финансовые ограничения, установленные Меркель, чтобы увеличить расходы и укрепить экономику Германии.

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    16 марта 2025, 23:41 • Новости дня
    СК начал проверку из-за угрозы убийством жене участника СВО в Петербурге

    Следственный комитет начал проверку по факту угроз убийством жене участника СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Следственный комитет в Петербурге проводит проверку по факту угроз и оскорблений в адрес жены участника СВО, которые поступили в социальных медиа.

    Как сообщает ТАСС, Следственный комитет в Санкт-Петербурге начал проверку по факту угроз убийством и оскорблений, адресованных жене участника специальной военной операции (СВО). В пресс-службе СК РФ отметили, что проверка ведется по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ, касающейся хулиганства.

    Информация об угрозах появилась в социальных медиа, где неизвестный мужчина оскорблял и угрожал супруге участника СВО. После получения сообщений об инциденте на место были вызваны сотрудники полиции, однако злоумышленник попытался скрыться.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и выявленных обстоятельствах дела. Ведомство продолжает работать над выяснением всех деталей произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против стендап-комика Артемия Останина за его высказывания в адрес инвалида-участника СВО.

    В Ростовской области группа мужчин избила волонтера, доставлявшего гуманитарную помощь в зону спецоперации, в результате чего пострадавший погиб от полученных травм. В Москве таксист-мигрант отказался везти раненого бойца СВО, увидев его военную форму.

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    15 марта 2025, 16:43 • Новости дня
    Минобороны освободило штурмовиков от сдачи полевой формы

    Замглавы Минобороны РФ поручил освободить штурмовиков от сдачи ВКПО на склад

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Замглавы Минобороны Андрей Булыга распорядился освободить штурмовиков от обязательной сдачи всесезонного комплекта полевого обмундирования после завершения срока его эксплуатации.

    Как сообщает ТАСС, заместитель министра обороны России Андрей Булыга принял важное решение, касающееся военнослужащих, принимающих участие в штурмах. Теперь они освобождены от необходимости сдавать на склад всесезонные комплекты полевого обмундирования после истечения срока их эксплуатации. Это решение было озвучено на совещании, посвященном вещевому обеспечению Вооруженных сил РФ.

    Кроме того, замглавы Минобороны поручил продолжить практику выдачи вторых комплектов полевого обмундирования и обеспечить их оперативную замену в случае износа.

    На совещании также поднимался вопрос о внесении изменений в нормативные акты, касающиеся эксплуатации стиральных машин в зоне проведения СВО. Булыга предложил уменьшить срок их использования с пяти до двух лет, чтобы повысить надежность и эффективность их работы. Также в ходе обсуждения особое внимание было уделено модернизации технических средств вещевой службы, включая переносные душевые, которые получили высокую оценку от военнослужащих, работающих на линии боевого соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы Минобороны генерал-лейтенант Андрей Булыга проверил материально-техническое обеспечение войск в зоне спецоперации. США ввели санкции против заместителей министра обороны России. Минобороны объявило о разработке новых штурмовых комплектов питания для войск.

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    15 марта 2025, 01:43 • Новости дня
    Советники лидеров Германии, Британии и Франции направились в США

    Welt сообщила о предстоящих переговорах советников лидеров Германии, Британии и Франции в Вашингтоне с Уолтцем

    Tекст: Антон Антонов

    Советники лидеров Германии, Великобритании и Франции по безопасности направились в США для консультаций на фоне переговоров о прекращении огня на Украине, пишет Die Welt.

    Советник канцлера Германии Олафа Шольца по иностранным делам и политике безопасности Йенс Плетнер срочно направился в Вашингтон для консультаций. Также в США отправлен советник премьер-министра Великобритании по нацбезопасности Джонатан Пауэлл. У них запланирована встреча в Белом доме с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем. В консультациях также примет участие советник президента Франции по иностранным делам Эмманюэль Бонн, передает ТАСС со ссылкой на Die Welt.

    Эти консультации, как подчеркивает газета, пройдут в критически важный момент для переговоров о прекращении огня на Украине. Отмечается, что европейские страны пока не участвуют в переговорах, которые ведутся исключительно между командой президента США, российской и украинской сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Джидде прошли переговоры делегаций Украины и США, на которых США удалось добиться от Украины согласия на полное прекращение огня. Президент России Владимир Путин в ответ на предложение США по установлению 30-дневного перемирия на Украине указал на необходимость продолжить консультации.

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    15 марта 2025, 17:54 • Новости дня
    Истребитель НОАК разбился на учениях в Хайнане

    Истребитель НОАК потерпел крушение на учениях близ Цзялая, пилот выжил

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Китае на военных учениях в провинции Хайнань разбился истребитель НОАК, пилот успел катапультироваться и остался жив.

    Как передает ТАСС, инцидент произошел 15 марта около 13:30 по местному времени, когда истребитель Народно-освободительной армии Китая выполнял задачи в рамках военных учений. Самолет потерпел крушение неподалеку от населенного пункта Цзялай, расположенного в провинции Хайнань на юге страны.

    Пилот успел вовремя катапультироваться и не пострадал. Это стало известно из сообщения, опубликованного Южной зоной боевого командования НОАК в социальной сети «Вичат». По данным командования, на месте происшествия ведутся работы по выяснению причин крушения и оценке ущерба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Китае разбился пилотируемый женщиной истребитель, а пилот разбившегося в Китае истребителя успел катапультироваться.

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    17 марта 2025, 06:48 • Новости дня
    Фигурант по делу о хищении Минобороны заявил о лжесвидетельствах

    Николай Грачев заявил о незаконности преследования по делу о хищении имущества МО РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший начальник управления проблемных активов, Николай Грачев, утверждает, что его оговорили свидетели по делу о хищении имущества Минобороны России, как следует из судебных документов.

    Бывший начальник управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николай Грачев, проходящий по делу о хищении имущества Минобороны России, заявил, что его оговорили свидетели.

    Как сообщает РИА «Новости», судебные документы содержат информацию о том, что Грачев и его защита настаивают на незаконности уголовного преследования, основанного на «оговорах со стороны ряда свидетелей». По мнению адвокатов, дело касается экономической деятельности, что не позволяет содержать Грачева в СИЗО на законных основаниях.

    В деле также фигурируют бывший конкурсный управляющий ОАО «Строительное управление Московского региона» Алексей Асташкин, гражданин Евгений Потапов и индивидуальный предприниматель Сергей Овчинников. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранты просят смягчить меру пресечения.

    Потапов, слепой на один глаз, может потерять оставшееся зрение в случае нахождения в СИЗО, сообщил суду его адвокат. Асташкин имеет троих малолетних детей и активно помогал обществу.

    Следствие утверждает, что в 2021 году Грачев и Асташкин под руководством Овчинникова похитили имущественный комплекс стоимостью более 700 млн рублей, организовав подложные торги. Также они причастны к хищению комплекса в Балашихе стоимостью свыше 244 млн рублей. Овчинников объявлен в розыск и заочно арестован, а на имущество фигурантов наложен арест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, организатора хищения комплексов Минобороны стоимостью более 940 млн рублей заочно арестовали и объявили в международный розыск.

    Главное военное следственное управление СК продолжает расследовать дело о хищении имущественного комплекса Минобороны на сумму более 700 млн рублей, в котором обвиняются четыре человека.

    В Москве суд арестовал экс-начальника управления проблемных активов и двух других подозреваемых в хищении 15 объектов недвижимости Минобороны стоимостью более 244 млн рублей.

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    16 марта 2025, 23:21 • Новости дня
    Новые власти Сирии обвинили «Хезболлах» в убийстве военных

    Сирийская газета Al Watan обвинила «Хезболлах» в убийстве троих военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Новые власти Сирии заявили о причастности ливанского движения «Хезболлах» к убийству троих сотрудников сил безопасности, которые погибли в результате нападения на границе с Ливаном.

    Сирийская газета Al Watan, сообщает, что новые власти Сирии обвинили ливанское шиитское движение «Хезболлах» в убийстве троих сотрудников безопасных сил. По данным издания, боевики пересекли границу Сирии в воскресенье и убили троих сирийских военных, после чего вернулись в Ливан. Газета также утверждает, что тела погибших были забраны сторонниками «Хезболлах».

    Как передает ТАСС, ранее в воскресенье ливанский портал Elnashra сообщил о гибели двух сирийских боевиков под формой группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» на границе с Ливаном, еще двое были ранены и госпитализированы. Инцидент произошел в районе Эль-Каср на севере Ливана, где завязался бой с ополченцами из местных шиитских племен. Ливанская армия прибыла на место происшествия и взяла под контроль участок границы.

    Напомним, что «Хайат Тахрир аш-Шам» является запрещенной в России террористической организацией. Решением Верховного суда РФ от 4 июня 2020 года ее деятельность в стране признана нелегальной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия обороны Израиля сообщила о ликвидации двух представителей «Хезболла», которые действовали как разведчики-наблюдатели и участвовали в терактах на юге Ливана.

    Вооруженные сторонники Башара Асада атаковали газовую электростанцию в Баниясе, стремясь уничтожить энергетическую инфраструктуру города и столкнувшись с сирийскими силами безопасности.

    Представитель сил безопасности Латакии Саджид ад-Дик обвинил «Хезболлу» в дестабилизации в Сирии, утверждая, что организация поддерживала сторонников экс-президента Асада в прибрежных районах.

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    16 марта 2025, 23:09 • Новости дня
    ВСУ атаковали электроподстанцию в Запорожской области дронами

    Tекст: Денис Тельманов

    В Запорожской области электроподстанция в селе Бурчак подверглась атаке дронами со стороны ВСУ, в результате чего без электроснабжения остались более 750 абонентов, однако жертв и пострадавших удалось избежать.

    Электроподстанция в селе Бурчак Михайловского района Запорожской области подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов со стороны украинских вооруженных сил, передает ТАСС.

    В результате атаки более 750 абонентов остались без электроснабжения. Вице-губернатор Запорожской области Антон Тицкий уточнил в своем телеграм-канале, что жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

    Ранее сообщалось об атаках ВСУ на другие объекты в регионе. Администрация Каменско-Днепровского муниципального округа заявила о разрушении цеха молокозавода в результате артиллерийского удара. Кроме того, дроны атаковали пожарную часть в прифронтовом городе, а также был нанесен удар по газопроводу низкого давления в Каменке-Днепровской, что оставило без газа 217 абонентов.

    Бэкграунд (760 знаков)

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли артиллерийский удар по молокозаводу в Каменке-Днепровской (Запорожская область), уничтожив его цех, информации о пострадавших нет. Глава Харьковской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ атакуют мирных жителей Двуречной Харьковской области при попытке эвакуации, используя дроны для наблюдения. В результате обстрела Суджанского района Курской области пострадали трое эвакуированных жителей, в том числе 12-летний подросток, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

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    16 марта 2025, 22:51 • Новости дня
    Хуситы объявили о планах атаковать суда США в Красном море

    Лидер хуситов пригрозил атаками на американские корабли в Красном море из-за ударов США по Йемену

    Tекст: Денис Тельманов

    Йеменские хуситы намерены атаковать американские военные и коммерческие суда в Красном море, если США продолжат удары по Йемену, заявил лидер движения Абдель Малик аль-Хуси.

    Лидер йеменских хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил о намерении атаковать американские военные и коммерческие суда в Красном море, если США не прекратят наносить удары по Йемену. Об этом сообщает ТАСС.

    Аль-Хуси подчеркнул, что запрет на судоходство будет действовать до тех пор, пока США продолжают свои агрессивные действия. В своем обращении к сторонникам он отметил, что хуситы готовы к эскалации конфликта в ответ на действия США.

    Американские Вооруженные силы начали нанесение массированных ударов по позициям хуситов в Йемене по указу президента Дональда Трампа. Центральное командование ВС США заявило, что операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. По информации министерства здравоохранения правительства хуситов, удары привели к гибели 31 человека и ранениям более 100 человек.

    Ранее, в ноябре 2023 года, хуситы предупреждали о намерении обстреливать территорию Израиля и блокировать проход судов через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив в ответ на обострение конфликта в секторе Газа. Эти атаки прекратились в январе после достижения перемирия между Израилем и ХАМАС. Однако, после решения Израиля приостановить гуманитарную помощь палестинскому анклаву, аль-Хуси вновь угрожал возобновлением атак, если помощь не будет разблокирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация США нанесла 47 ударов по Йемену, как сообщило правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) в их Telegram-канале. Хуситы заявили об атаке на американский авианосец Harry Truman в Красном море. Американские военные удары по хуситам в Йемене будут продолжаться до прекращения атак на гражданские и военные суда в Красном море, как отметил глава Пентагона Пит Хегсет.

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    16 марта 2025, 23:53 • Новости дня
    Минобороны сбило шесть украинских беспилотников над тремя регионами

    ПВО уничтожило шесть украинских дронов в Волгоградской, Ростовской и Тульской областях

    Tекст: Денис Тельманов

    Средства ПВО России уничтожили шесть украинских дронов в трех областях страны за два часа, по данным Минобороны РФ.

    Согласно информации, представленной РИА «Новости», дежурные средства противовоздушной обороны России с 20.25 до 22.20 по московскому времени сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Операция по нейтрализации дронов прошла в трех российских областях.

    Министерство обороны РФ уточнило, что три беспилотника были уничтожены над Волгоградской областью, два – над Ростовской областью, и один – над Тульской. Официальная информация о возможных последствиях или жертвах в результате инцидентов по состоянию на данный момент отсутствует.

    Ранее в российском оборонном ведомстве неоднократно заявляли о готовности защитить воздушное пространство страны от беспилотников и других угроз. В последние месяцы количество инцидентов с использованием дронов на территории России возросло, что требует от ПВО более оперативных реакций и повышения эффективности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на территории завода «Вагонмаш» в Железногорске была обнаружена неразорвавшаяся часть беспилотника после атаки ВСУ, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Дежурные средства ПВО за 40 минут сбили 29 украинских беспилотников над Курской и Орловской областями, сообщило Министерство обороны России. Силами ПВО в течение ночи над российскими регионами были перехвачены и уничтожены 31 украинский беспилотник, сообщило Минобороны России.

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    17 марта 2025, 05:20 • Новости дня
    Группировка «Запад» уничтожила станции Starlink и беспилотники ВСУ

    За сутки уничтожены 33 беспилотника ВСУ, 27 пунктов управления и 10 станций Starlink

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения Западной группировки войск за сутки нанесли удар по инфраструктуре ВСУ, уничтожив 33 беспилотника, 27 пунктов управления ими и 10 станций спутниковой связи Starlink.

    Как сообщает ТАСС, подразделения Западной группировки войск за прошедшие сутки уничтожили 33 беспилотника Вооруженных сил Украины. Иван Бигма, начальник пресс-центра группировки, заявил, что в результате расчеты противовоздушной обороны успешно нейтрализовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

    Помимо этого, было разрушено 27 пунктов управления беспилотниками противника. Группировке «Запад» также удалось уничтожить 10 станций спутниковой связи Starlink, которые использовались для обеспечения связи и управления украинскими подразделениями.

    Эти достижения подчеркивают эффективность противовоздушной обороны и координированных действий Западной группировки, направленных на подрыв возможностей ВСУ в использовании беспилотных летательных аппаратов и спутниковой связи.

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    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский предприниматель Илон Маск заверил, что спутниковый интернет Starlink будет продолжать работать на Украине, даже если он не согласен с киевской политикой. Маск также заявил, что вся передовая линия ВСУ может рухнуть, если будет отключен доступ к спутниковой системе Starlink на Украине, которую он назвал «костяком украинской армии».

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    15 марта 2025, 16:24 • Новости дня
    Российские корабли прибыли в пакистанский порт Карачи с деловым визитом

    Корабли Тихоокеанского флота России посетили порт Карачи с деловым визитом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отряд кораблей Тихоокеанского флота России, включая корветы и морской танкер, прибыл в Карачи, где запланированы официальные встречи и культурные мероприятия для экипажа.

    Отряд Тихоокеанского флота России прибыл в порт Карачи Исламской Республики Пакистан, сообщает ТАСС. В составе отряда – корветы «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и средний морской танкер «Печенга». На причале прошла церемония встречи, в которой участвовали представители посольства России и командования военно-морских сил Пакистана.

    Во время пребывания в порту командный состав отряда примет участие в ряде официальных встреч. Для личного состава запланированы культурные мероприятия, включая обзорные экскурсии по местным достопримечательностям.

    Данный визит является частью дружеских отношений между Россией и Пакистаном, укрепляющих военно-морское сотрудничество и обмен опытом между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские корветы успешно завершили учение «Комодо-2025» у берегов Бали. В рамках маневров корабли Тихоокеанского флота провели стрельбы в Индийском океане.

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