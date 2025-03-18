Германия заказала 20 истребителей и шесть фрегатов

Германия планирует закупить шесть фрегатов F127 и 20 истребителей Eurofighter

Tекст: Денис Тельманов

Согласно информации агентства Bloomberg, Германия намерена усилить свои вооруженные силы, закупив шесть фрегатов класса F127 у компании ThyssenKrupp и двадцать истребителей Eurofighter Typhoon у корпорации BAE Systems. Эти вооружения стали приоритетными в списке закупок для правительства страны.

Общая стоимость фрегатов превышает 15 млрд евро, а истребители обойдутся в 3 млрд евро. Эти шаги демонстрируют отход Германии от закупок американских вооружений, что связано с заявлениями президента США Дональда Трампа о необходимости Европы самой заботиться о своей безопасности.

Кроме того, на саммите 6 марта лидеры ЕС поддержали план Еврокомиссии ReArm EU, хотя финансовая часть плана, предусматривающая 800 млрд евро на милитаризацию Европы до 2029 года, была отправлена на доработку. Евросовет поручил Еврокомиссии найти источники финансирования военно-промышленного комплекса ЕС и поддержал переориентацию Европейского инвестиционного банка на военные проекты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Турции Яшар Гюлер сообщил, что два первых истребителя Eurofighter Typhoon из Британии прибудут в Анкару 18 декабря для осмотра. Британское Минобороны успешно испытало крылатую мини-ракету SPEAR с радиусом действия более 100 км, запустив ее с истребителя Eurofighter Typhoon в Швеции. Истребители ВВС Германии Eurofighter, базирующиеся в Латвии, были подняты для сопровождения российского самолета-разведчика Ил-20 над Балтийским морем.