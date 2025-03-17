В Тюмени начали поиски журналиста Круглова

В Тюмени пропал спортивный журналист Круглов

Tекст: Алексей Дегтярев

Известный спортивный журналист Круглов приехал из Нижнего Новгорода на чемпионат России по биатлону, он пропал в Тюмени 12 марта, за день до начала соревнований, передает ТАСС со ссылкой на поисковиков. В последний раз его видели в Восточном микрорайоне города.

Координаторы реготделения поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщили, что заявка на поиск поступила поздно ночью 16 марта. «Он перестал выходить на связь со всеми родственниками и не прошел аккредитацию на чемпионате России по биатлону», – рассказали они.

Поиски проходят малыми автономными группами, которые собирают свидетельства и распространяют ориентировки. Основные усилия сосредоточены в Восточном микрорайоне Тюмени, где Круглова видели в последний раз. На момент исчезновения он был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы и черные ботинки.

Круглов известен как бывший корреспондент издания «Чемпионат», ведущий авторской программы «Штрафные 150» и видеоблогер. У него темно-русые волосы, карие глаза, худощавое телосложение и рост 178 см.