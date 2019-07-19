ФСБ предложили дать право отменять любой международный рейс

Минтранс предложил изменить порядок допуска авиакомпаний к международным полетам, пишут СМИ.

В проекте постановления правительства, который сейчас проходит публичные обсуждения и может вступить в силу в 2020 году, указано, что от авиакомпаний будут требовать не позднее чем за 30 минут до вылета направлять в Росавиацию определенные стандартные данные: количество и национальность членов экипажа и пассажиров, наименование груза, график полета с указанием пунктов посадок, пунктов и расчетного времени входа-выхода из воздушного пространства России и других государств, пишет «Коммерсант».

При этом за нарушение перевозчику запретят полеты на месяц, а за три полученных нарушения не менее чем на год.

Кроме того, вылет любого международного рейса может быть отменен по требованию ФСБ в случае «угрозы безопасности России». Росавиация также получит право запрещать конкретные полеты при получении информации «об угрозе безопасности России» от «уполномоченного ФОИВ».

Напомним, в четверг сообщалось, что Минтранс отправил на согласование в правительство законопроект, который вводит штраф до 10 тыс. рублей за попытку бесплатно проехать по платной дороге.