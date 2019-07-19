Канделаки назвала настоящую цель провокации в эфире «Рустави 2»

Телеведущая Тина Канделаки заявила, что истинная цель провокации в эфире «Рустави 2» была связана с рассмотрением вопроса о законном владельце телеканала в Европейском суде по правам человека.

«Вчера ЕСПЧ отменил свое же собственное решение по каналу «Рустави-2», и теперь он переходит к законному владельцу – Кибару Халваши. Источники сообщают, что госреестр Грузии уже переоформил канал», – сообщила Канделаки в своем Telegram-канале.

«Как я и обещала, первым же решением нового старого владельца стало увольнение Ники Гварамии. Друзья говорят, что в Грузии ликуют абсолютно все», – отметила она.

На ваш взгляд Изменилось ли ваше отношение к Грузии после хамских заявлений сотрудников «Рустави 2» в адрес России? Да, ухудшилось

Да, улучшилось

Нет, такое поведение типично для жителей Грузии

Нет, из этого инцидента нельзя делать выводов обо всем грузинском обществе



«Сейчас уже можно с уверенностью сказать, что провокация 7 июля в прямом эфире была организована именно с целью повлиять на решение ЕСПЧ. Мол, власти Грузии душат в стране свободу слова. Не удалось, чему можно только порадоваться», – заключила Канделаки.

Напомним, 7 июля на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою программу с ругани в адрес российского руководства, однако «Рустави 2» отказался увольнять Габунию.

Николоз Гварамия, обещавший мочиться в экспортируемое в Россию вино и боржоми, был уволен с поста генерального директора «Рустави 2» после того, как у телеканала появился новый владелец, предприниматель Кибар Халваши. Соответствующее решение принял ЕСПЧ. Гварамия требует выплатить ему неустойку в 5 млн долларов.

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